Тефтели могут быть очень вкусной и сытной альтернативой например котлетам. Готовить их можно из разного мяса, а для пикантности добавьте томатную пасту, специи и чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных и сытных тефтелей с томатным соусом и овощами.

Ингредиенты:

500 гр. фарша

1 луковица, чеснок

100 гр. вареного риса

1 яйцо

1 столовая ложка крахмала

мука

специи: соль, перец

Для зажарки:

1 луковица

1 морковь

1/2 болгарского перца

2 ст. ложки томатного соуса

3 ст. ложки сметаны

0,5л. горячей воды

соль, перец

Способ приготовления:

1. К фаршу добавьте нарезанный лук, чеснок, вареный рис, яйцо, крахмал, специи и перемешиваем хорошо.

2. Влажными руками сформируйте тефтели и каждую из них обваляйте в муке.

3. Отдельно на горячей сковороде на растительном масле обжариваем морковь с луком до мягкости. Добавьте томатный соус и сметану.

4. Далее всыпьте муку, быстро перемешайте и залейте горячей водой. Добавьте специи, перемешайте и выложите тефтели. Через 10 минут переверните на другую сторону и тушите под крышкой минут 20.

Готовое блюдо просыпьте зеленью и подавайте!

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