Мясные тефтели с рисом: получится вкуснее, чем голубцы
Тефтели могут быть очень вкусной и сытной альтернативой например котлетам. Готовить их можно из разного мяса, а для пикантности добавьте томатную пасту, специи и чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных и сытных тефтелей с томатным соусом и овощами.
Ингредиенты:
- 500 гр. фарша
- 1 луковица, чеснок
- 100 гр. вареного риса
- 1 яйцо
- 1 столовая ложка крахмала
- мука
- специи: соль, перец
Для зажарки:
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1/2 болгарского перца
- 2 ст. ложки томатного соуса
- 3 ст. ложки сметаны
- 0,5л. горячей воды
- соль, перец
Способ приготовления:
1. К фаршу добавьте нарезанный лук, чеснок, вареный рис, яйцо, крахмал, специи и перемешиваем хорошо.
2. Влажными руками сформируйте тефтели и каждую из них обваляйте в муке.
3. Отдельно на горячей сковороде на растительном масле обжариваем морковь с луком до мягкости. Добавьте томатный соус и сметану.
4. Далее всыпьте муку, быстро перемешайте и залейте горячей водой. Добавьте специи, перемешайте и выложите тефтели. Через 10 минут переверните на другую сторону и тушите под крышкой минут 20.
Готовое блюдо просыпьте зеленью и подавайте!
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