Мясные тефтели с рисом: получится вкуснее, чем голубцы

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Мясные тефтели с рисом: получится вкуснее, чем голубцы

Тефтели могут быть очень вкусной и сытной альтернативой например котлетам. Готовить их можно из разного мяса, а для пикантности добавьте томатную пасту, специи и чеснок. 

Вкусные тефтели

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных и сытных тефтелей с томатным соусом и овощами. 

Ингредиенты: 

  • 500 гр. фарша
  • 1 луковица, чеснок
  • 100 гр. вареного риса
  • 1 яйцо
  • 1 столовая ложка крахмала
  • мука
  • специи: соль, перец

Для зажарки: 

  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1/2 болгарского перца
  • 2 ст. ложки томатного соуса
  • 3 ст. ложки сметаны
  • 0,5л. горячей воды
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. К фаршу добавьте нарезанный лук, чеснок, вареный рис, яйцо, крахмал, специи и перемешиваем хорошо. 

Фарш для блюда

2. Влажными руками сформируйте тефтели и каждую из них обваляйте в муке.

Приготовление тефтелей

3. Отдельно на горячей сковороде на растительном масле обжариваем морковь с луком до мягкости. Добавьте томатный соус и сметану.

Соус для блюда

4. Далее всыпьте муку, быстро перемешайте и залейте горячей водой. Добавьте специи, перемешайте и выложите тефтели. Через 10 минут переверните на другую сторону и тушите под крышкой минут 20.

Готовое блюдо просыпьте зеленью и подавайте! 

Готовое блюдо

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