Мясные тефтели с соусом: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Мясные тефтели с соусом: рецепт блюда для ужина

Если вы хотите приготовить вкусное и сытное мясной блюдо для обеда и ужина, лучшим вариантом будут не только котлеты, но еще и тефтели, которые готовятся намного проще, чем голубцы и котлеты. 

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Мясное блюдо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и простых в приготовлении мясных тефтелей

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • фарш у меня 300 г куриного+300 г говядины
  • яйцо 1 шт.
  • лук 1 шт.
  • отварной рис 300 г.
  • специи

Способ приготовления: 

1. К фаршу добавьте отваренный предварительно рис, яйцо, натертый лук, специи и хорошо перемешайте. 

Основа для блюда

2. Сформируйте тефтели и обжарьте на сковороде с двух сторон до золотистости.

Приготовление тефтелей

3. Переложите в форму для запекания и полейте соусом: сметана 100 г.+томатная паста 2 ст.л.+мука 1 ст.л+вода 300 мл.+копченая паприка.

Соус для блюда

4.Готовьте в духовке при температуре 180 градусов 20-30 минут. 

Готовые тефтели

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