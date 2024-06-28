Если вы хотите приготовить вкусное и сытное мясной блюдо для обеда и ужина, лучшим вариантом будут не только котлеты, но еще и тефтели, которые готовятся намного проще, чем голубцы и котлеты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и простых в приготовлении мясных тефтелей.

Ингредиенты:

фарш у меня 300 г куриного+300 г говядины

яйцо 1 шт.

лук 1 шт.

отварной рис 300 г.

специи

Способ приготовления:

1. К фаршу добавьте отваренный предварительно рис, яйцо, натертый лук, специи и хорошо перемешайте.

2. Сформируйте тефтели и обжарьте на сковороде с двух сторон до золотистости.

3. Переложите в форму для запекания и полейте соусом: сметана 100 г.+томатная паста 2 ст.л.+мука 1 ст.л+вода 300 мл.+копченая паприка.

4.Готовьте в духовке при температуре 180 градусов 20-30 минут.

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