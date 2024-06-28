Мясные тефтели с соусом: рецепт блюда для ужина
Если вы хотите приготовить вкусное и сытное мясной блюдо для обеда и ужина, лучшим вариантом будут не только котлеты, но еще и тефтели, которые готовятся намного проще, чем голубцы и котлеты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и простых в приготовлении мясных тефтелей.
Ингредиенты:
- фарш у меня 300 г куриного+300 г говядины
- яйцо 1 шт.
- лук 1 шт.
- отварной рис 300 г.
- специи
Способ приготовления:
1. К фаршу добавьте отваренный предварительно рис, яйцо, натертый лук, специи и хорошо перемешайте.
2. Сформируйте тефтели и обжарьте на сковороде с двух сторон до золотистости.
3. Переложите в форму для запекания и полейте соусом: сметана 100 г.+томатная паста 2 ст.л.+мука 1 ст.л+вода 300 мл.+копченая паприка.
4.Готовьте в духовке при температуре 180 градусов 20-30 минут.
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