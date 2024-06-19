Мясо будет очень мягким: сочные свиные ребрышки с пикантным соусом BBQ
Свиные ребрышки можно готовить в духовке, сковороде, мангале, а также их можно использовать для приготовления борща. Если вы хотите, чтобы они при запекании были сочными, нужно добавить соус!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных свиных ребрышек с соусом BBQ.
Ингредиенты:
- Ребра свинина – 1 кг
- Соль – щепотка
- Паприка копченая – 1 ст. л.
- Чеснок сухой – 1/2 ч. л.
- Сок лимона – 50 г
- Соус барбекю – 150 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Пучок кинзы
Способ приготовления:
1. У ребер снимите заднюю пленку, если есть, нарежьте по 1-2 ребра и маринуем.
2. Для маринада: смешайте соль, сухой чеснок и паприку, добавьте сок лимона, перемешайте и дайте постоять минимум 30 минут.
3. Выложите ребра в мультипечь или в форму для запекания и готовьте при 200 С 30 минут.
4. Соус: к соусу барбекю добавьте чеснок и кинзу, смажьте готовым соусом ребрышки и карамелизуем еще 5-7 минут в духовке при 200 С.
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