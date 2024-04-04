Мясо будет очень сочным и мягким: идеальный маринад для шашлыка из свинины

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Мясо будет очень сочным и мягким: идеальный маринад для шашлыка из свинины

Очень часто шашлык получается жестким, горелым и сырым внутри. Чтобы этого не происходило, нужно приготовить правильный маринад, обязательно – чтобы в нем была кислота, которая и сделает мясо мягким и сочным. 

Как правильно готовить шашлык

Кулинар Alina FooDee поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного и удачного маринада для шашлыка. 

Вкусный шашлык
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Ингредиенты:

  •  2 кг мяса
  • Помидоры 300 г
  • Лук 200 г
  • Базилик 5 г
  • Оливковое масло 2 ст. л.
  • Соль 1,5 ч. л. (по вкусу)
  • Перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Помидоры и лук пропустите через мясорубку, добавьте специи, оливковое масло.

Маринад для шашлыка

2. Мясо нарежьте кусочками, хорошо перемешайте в маринаде. Оставьте минимум на 2 часа.

Приготовление шашлыка

После можно жарить шашлыки! 

Сочный шашлык из свинины

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