Очень часто шашлык получается жестким, горелым и сырым внутри. Чтобы этого не происходило, нужно приготовить правильный маринад, обязательно – чтобы в нем была кислота, которая и сделает мясо мягким и сочным.

Кулинар Alina FooDee поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного и удачного маринада для шашлыка.

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Ингредиенты:

2 кг мяса

Помидоры 300 г

Лук 200 г

Базилик 5 г

Оливковое масло 2 ст. л.

Соль 1,5 ч. л. (по вкусу)

Перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помидоры и лук пропустите через мясорубку, добавьте специи, оливковое масло.

2. Мясо нарежьте кусочками, хорошо перемешайте в маринаде. Оставьте минимум на 2 часа.

После можно жарить шашлыки!

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