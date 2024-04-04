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Мясо будет очень сочным и мягким: идеальный маринад для шашлыка из свинины
Очень часто шашлык получается жестким, горелым и сырым внутри. Чтобы этого не происходило, нужно приготовить правильный маринад, обязательно – чтобы в нем была кислота, которая и сделает мясо мягким и сочным.
Кулинар Alina FooDee поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного и удачного маринада для шашлыка.
Ингредиенты:
- 2 кг мяса
- Помидоры 300 г
- Лук 200 г
- Базилик 5 г
- Оливковое масло 2 ст. л.
- Соль 1,5 ч. л. (по вкусу)
- Перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помидоры и лук пропустите через мясорубку, добавьте специи, оливковое масло.
2. Мясо нарежьте кусочками, хорошо перемешайте в маринаде. Оставьте минимум на 2 часа.
После можно жарить шашлыки!
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