Мясо и гарнир в одной сковороде: как приготовить сочную курицу с булгуром

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
36
Мясо и гарнир в одной сковороде: как приготовить сочную курицу с булгуром

Куриное филе можно сделать сочным даже на сковороде. К тому же идеальной идеей будет соединить его с крупой сразу и все протушить. Выйд очень сытно.

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Идея приготовления сочной курицы с булгуром и овощами опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Также добавьте сезонные овощи.

Мясо и гарнир в одной сковороде: как приготовить сочную курицу с булгуром

Ингредиенты:

  • голени или бедра курицы – 3-5 шт.
  • булгур – 1 стакан
  • лук – 1 шт.
  • перец – 2 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • томатная паста – 70 г
  • вода – 500 мл.
  • соль, сахар, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Мясо и гарнир в одной сковороде: как приготовить сочную курицу с булгуром

1. Курицу приправить специями.

2. Посолить и в сотейнике пожарить с двух сторон до полуготовности.

Мясо и гарнир в одной сковороде: как приготовить сочную курицу с булгуром

3. Затем выложить курицу на тарелку, а в этом же сотейнике поджарить нарезанный лук и чеснок до мягкости.

Мясо и гарнир в одной сковороде: как приготовить сочную курицу с булгуром

4. Затем добавить нарезанный перец и готовить к полуготовности.

Мясо и гарнир в одной сковороде: как приготовить сочную курицу с булгуром

5. Сверху высыпать булгур и посолить, затем выложить обжаренную курицу, залить томатным соусом (паста, вода, сахар, соль).

Мясо и гарнир в одной сковороде: как приготовить сочную курицу с булгуром

6. Накрыть крышкой дождаться полной готовности.

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