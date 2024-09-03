Мясо и гарнир в одной сковороде: как приготовить сочную курицу с булгуром
Куриное филе можно сделать сочным даже на сковороде. К тому же идеальной идеей будет соединить его с крупой сразу и все протушить. Выйд очень сытно.
Идея приготовления сочной курицы с булгуром и овощами опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Также добавьте сезонные овощи.
Ингредиенты:
- голени или бедра курицы – 3-5 шт.
- булгур – 1 стакан
- лук – 1 шт.
- перец – 2 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- томатная паста – 70 г
- вода – 500 мл.
- соль, сахар, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Курицу приправить специями.
2. Посолить и в сотейнике пожарить с двух сторон до полуготовности.
3. Затем выложить курицу на тарелку, а в этом же сотейнике поджарить нарезанный лук и чеснок до мягкости.
4. Затем добавить нарезанный перец и готовить к полуготовности.
5. Сверху высыпать булгур и посолить, затем выложить обжаренную курицу, залить томатным соусом (паста, вода, сахар, соль).
6. Накрыть крышкой дождаться полной готовности.
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