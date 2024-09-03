Куриное филе можно сделать сочным даже на сковороде. К тому же идеальной идеей будет соединить его с крупой сразу и все протушить. Выйд очень сытно.

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Идея приготовления сочной курицы с булгуром и овощами опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Также добавьте сезонные овощи.

Ингредиенты:

голени или бедра курицы – 3-5 шт.

булгур – 1 стакан

лук – 1 шт.

перец – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика

томатная паста – 70 г

вода – 500 мл.

соль, сахар, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Курицу приправить специями.

2. Посолить и в сотейнике пожарить с двух сторон до полуготовности.

3. Затем выложить курицу на тарелку, а в этом же сотейнике поджарить нарезанный лук и чеснок до мягкости.

4. Затем добавить нарезанный перец и готовить к полуготовности.

5. Сверху высыпать булгур и посолить, затем выложить обжаренную курицу, залить томатным соусом (паста, вода, сахар, соль).

6. Накрыть крышкой дождаться полной готовности.

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