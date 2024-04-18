Мясо по-французски на луковой подушке: получается еще вкуснее, чем с картошкой
Приготовление мяса по-французски уже давно стало обыденным делом для многих хозяек. Это блюдо готовится легко и не требуется много времени.
А сегодня предлагаем приготовить новую интерпретацию этого блюда без использования картофеля. Фудблогер с ником simeynuyblog в Instagram рассказала, как приготовить мясо по-французски на луковой подушке.
Ингредиенты
- Вырезка – 700 гр
- Грибы – 400 гр
- Сливки – 100 мл
- Лук – 1 шт
- Моцарелла – 150 гр
- Плавленый сыр
- Горчица
- Специи по вкусу
Способ приготовления
1.Мясо нарезаем и отбиваем.
2. Добавляем соль, черный перец, паприку и горчицу. Натираем куски мяса с обеих сторон.
3. Лук чистим, нарезаем половинками колец и выкладываем на дно формы для запекания.
4. Грибы нарезаем на небольшие куски и обжариваем на сковороде. В конце добавляем сливки, плавленый сыр и специи.
5. На лук выкладываем мясо, а сверху – жареные грибы со сливками.
6. Накрываем форму пергаментом, затем фольгой и отправляем запекаться 35-40 минут при температуре 200 градусов.
7. В конце готовки снимаем пергамент и фольгу, присыпаем блюдо тертым сыром и отправляем обратно в духовку, пока сыр не поджарится.
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