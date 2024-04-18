Приготовление мяса по-французски уже давно стало обыденным делом для многих хозяек. Это блюдо готовится легко и не требуется много времени.

А сегодня предлагаем приготовить новую интерпретацию этого блюда без использования картофеля. Фудблогер с ником simeynuyblog в Instagram рассказала, как приготовить мясо по-французски на луковой подушке.

Ингредиенты

Вырезка – 700 гр

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Грибы – 400 гр

Сливки – 100 мл

Лук – 1 шт

Моцарелла – 150 гр

Плавленый сыр

Горчица

Специи по вкусу

Способ приготовления

1.Мясо нарезаем и отбиваем.

2. Добавляем соль, черный перец, паприку и горчицу. Натираем куски мяса с обеих сторон.

3. Лук чистим, нарезаем половинками колец и выкладываем на дно формы для запекания.

4. Грибы нарезаем на небольшие куски и обжариваем на сковороде. В конце добавляем сливки, плавленый сыр и специи.

5. На лук выкладываем мясо, а сверху – жареные грибы со сливками.

6. Накрываем форму пергаментом, затем фольгой и отправляем запекаться 35-40 минут при температуре 200 градусов.

7. В конце готовки снимаем пергамент и фольгу, присыпаем блюдо тертым сыром и отправляем обратно в духовку, пока сыр не поджарится.

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