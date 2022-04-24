Мясо по-французски с грибами: удачное горячее блюдо за 20 минут
Мясо по-французски – это идеальное горячее блюдо, которое подойдет как для повседневного, так и праздничного меню. Приготовить его можно в духовке, на сковороде и даже в микроволновке – выбирайте удобный для себя способ приготовления. В любом случае блюдо готовится за считанные минуты, получается ароматным и очень сочным.
Фудблогер Екатерина (katyamull) на своей странице в Instagram поделилась рецептом мяса по-французски с грибами на сковороде.
Ингредиенты:
куриное филе
лук репчатый
сыр твердый
крем-сыр
грибы
соль, перец
Способ приготовления:
1. Разогреть сковороду.
2. Мясо порезать в куски. Слегка отбить его кухонным молотком.
3. Посолить и поперчить мясо.
4. Лук порезать колечками. Выложить на сковороду.
5. На лук выложить мясо и смазать крем-сыром.
6. Нарезать грибы и выложить наверх мяса. Тушить на среднем огне 15 минут.
7. Как только мясо пустит сок, увеличить огонь и посыпать сыром. Готовить еще 3-5 минут.
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