Мясо по-французски – это идеальное горячее блюдо, которое подойдет как для повседневного, так и праздничного меню. Приготовить его можно в духовке, на сковороде и даже в микроволновке – выбирайте удобный для себя способ приготовления. В любом случае блюдо готовится за считанные минуты, получается ароматным и очень сочным.

Фудблогер Екатерина (katyamull) на своей странице в Instagram поделилась рецептом мяса по-французски с грибами на сковороде.

Ингредиенты:

куриное филе

лук репчатый

сыр твердый

крем-сыр

грибы

соль, перец

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Способ приготовления:

1. Разогреть сковороду.

2. Мясо порезать в куски. Слегка отбить его кухонным молотком.

3. Посолить и поперчить мясо.

4. Лук порезать колечками. Выложить на сковороду.

5. На лук выложить мясо и смазать крем-сыром.

6. Нарезать грибы и выложить наверх мяса. Тушить на среднем огне 15 минут.

7. Как только мясо пустит сок, увеличить огонь и посыпать сыром. Готовить еще 3-5 минут.

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