Мясо по-французски с грибами: удачное горячее блюдо за 20 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
5,1 т.
Мясо по-французски с грибами: удачное горячее блюдо за 20 минут

Мясо по-французски – это идеальное горячее блюдо, которое подойдет как для повседневного, так и праздничного меню. Приготовить его можно в духовке, на сковороде и даже в микроволновке – выбирайте удобный для себя способ приготовления. В любом случае блюдо готовится за считанные минуты, получается ароматным и очень сочным.

Фудблогер Екатерина (katyamull) на своей странице в Instagram поделилась рецептом мяса по-французски с грибами на сковороде.

Рецепт мяса по-французски с грибами на сковороде

Ингредиенты:

  • куриное филе

  • лук репчатый

  • сыр твердый

  • крем-сыр

  • грибы

  • соль, перец

Как вкусно приготовить мясо на сковороде
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Способ приготовления:

1. Разогреть сковороду.

2. Мясо порезать в куски. Слегка отбить его кухонным молотком.

Как правильно приготовить мясо по-французски

3. Посолить и поперчить мясо.

4. Лук порезать колечками. Выложить на сковороду.

Мясо по-французски на луковой подушке

5. На лук выложить мясо и смазать крем-сыром.

6. Нарезать грибы и выложить наверх мяса. Тушить на среднем огне 15 минут.

Мясо по-французски с грибами

7. Как только мясо пустит сок, увеличить огонь и посыпать сыром. Готовить еще 3-5 минут.

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