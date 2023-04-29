Мясо по-французски – универсальное блюдо, которое подходит и для праздничного стола, и для повседневного ужина. Курятина в сочетании с овощами становится очень сочной. Все это отлично дополняют майонез и сыр. К тому же, такая пища получается нежирной, ведь готовится в духовке.

Идея приготовления мяса по-французски с картофелем опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nataliia_cooking в Instagram. Технология отбивания мяса для этого блюда такая же, как на отбивные.

Ингредиенты:

мясо (можно выбрать куриное филе)

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картофель

лук

помидоры

майонез

болгарский перец

твердый сыр

зелень

Способ приготовления:

1. Противень смазать небольшим количеством масла

2. Нарезать кусочками мясо и слегка отбить молотком.

3. Разложить мясо на противень плотно.

4. Добавить соль, перец, приправу по вкусу.

5. Нарезать картофель слайсами и положить сверху.

6. Смазать майонезом.

7. Выложить сверху нарезанные кольцами лук и помидоры.

8. Смазать небольшим количеством майонеза.

9. Выложить нарезанный перец, а натертый сыр.

10. Сверху положить укроп.

11. Поставить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

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