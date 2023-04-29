Мясо по-французски с картофелем: готовится в духовке
Мясо по-французски – универсальное блюдо, которое подходит и для праздничного стола, и для повседневного ужина. Курятина в сочетании с овощами становится очень сочной. Все это отлично дополняют майонез и сыр. К тому же, такая пища получается нежирной, ведь готовится в духовке.
Идея приготовления мяса по-французски с картофелем опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nataliia_cooking в Instagram. Технология отбивания мяса для этого блюда такая же, как на отбивные.
Ингредиенты:
- мясо (можно выбрать куриное филе)
- картофель
- лук
- помидоры
- майонез
- болгарский перец
- твердый сыр
- зелень
Способ приготовления:
1. Противень смазать небольшим количеством масла
2. Нарезать кусочками мясо и слегка отбить молотком.
3. Разложить мясо на противень плотно.
4. Добавить соль, перец, приправу по вкусу.
5. Нарезать картофель слайсами и положить сверху.
6. Смазать майонезом.
7. Выложить сверху нарезанные кольцами лук и помидоры.
8. Смазать небольшим количеством майонеза.
9. Выложить нарезанный перец, а натертый сыр.
10. Сверху положить укроп.
11. Поставить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.
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