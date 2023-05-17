Мясо под картофельно-сырной шубой: как по-новому приготовить сытное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блюда

Мясо и картофель – продукты, которые идеально сочетают. Они могут быть как основой для сытных салатов, так и основой для супов, борща, запеканок, пирогов, а еще из них можно готовить зразы, жаркое.

Что приготовить из мяса

Редакция FoodOboz делится простым рецептом сытного блюда – мясо под сырно-картофельной шубой, который может быть сытным вариантом обеда и ужина. Рецепт блюда был опубликован в фубдлоге о еде в Instagram.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Филе свинины – 5 стейков
  • Лук – 1 шт.
  • Сметана – 4-5 ст. л.
  • Горчица – 1-2 ч. л.
  • Помидор – 2 шт.
  • Сыр твердый – 150 г
  • Картофель – 4 шт.
  • Соль, специи для мяса
  • Масло растительное

Способ приготовления:

1. Каждый кусок мяса посолите, и посыпьте специями. Обжарьте на большом огне до золотистого цвета с двух сторон (по минуте или немного меньше).

Мясо с луком

2. Вместе с мясом обжарьте нарезанный полукольцами лук. Все это переложите в форму для запекания.

Соус для мяса

3. Сметану и горчицу перемешайте и смажьте соусом каждый кусок мяса. Сверху выложите кружочки помидора.

Приготовление блюда

4. Отдельно на мелкую терку натрите сырой картофель и сыр. Этой "шубой" накройте помидоры и запекайте час при 180 С. Перед подачей можно добавить измельченную зелень! 

Готовое блюдо

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