Мясо и картофель – продукты, которые идеально сочетают. Они могут быть как основой для сытных салатов, так и основой для супов, борща, запеканок, пирогов, а еще из них можно готовить зразы, жаркое.

Редакция FoodOboz делится простым рецептом сытного блюда – мясо под сырно-картофельной шубой, который может быть сытным вариантом обеда и ужина. Рецепт блюда был опубликован в фубдлоге о еде в Instagram.

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Ингредиенты:

Филе свинины – 5 стейков

Лук – 1 шт.

Сметана – 4-5 ст. л.

Горчица – 1-2 ч. л.

Помидор – 2 шт.

Сыр твердый – 150 г

Картофель – 4 шт.

Соль, специи для мяса

Масло растительное

Способ приготовления:

1. Каждый кусок мяса посолите, и посыпьте специями. Обжарьте на большом огне до золотистого цвета с двух сторон (по минуте или немного меньше).

2. Вместе с мясом обжарьте нарезанный полукольцами лук. Все это переложите в форму для запекания.

3. Сметану и горчицу перемешайте и смажьте соусом каждый кусок мяса. Сверху выложите кружочки помидора.

4. Отдельно на мелкую терку натрите сырой картофель и сыр. Этой "шубой" накройте помидоры и запекайте час при 180 С. Перед подачей можно добавить измельченную зелень!

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