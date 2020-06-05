Мясо, рыба и молоко скоро могут исчезнуть из магазинов: в чем дело

В последнее время люди стали чаще обращать внимание на то, как питание влияет на здоровье и экосистемы планеты. В результате такие продукты, как мясо, рыба и молоко, скоро могут вовсе исчезнуть из магазинов.

OBOZREVATEL вместе с eatthis.com предлагает ознакомиться с более подробной информацией о том, что происходит и с чем это связано.

Молоко

Молоко Getty

Раньше молоко было основным продуктом для завтрака, но, судя по недавним данным о банкротстве некоторых американских производителей, поведение потребителей действительно меняет категорию молочных продуктов. Согласно отчету Министерства сельского хозяйства (США), потребление молока снизилось на 41% с 1975 по 2018 год.

Отчасти причина в том, что американцы просто не едят тот же тип завтрака, который был популярен 20 лет назад. Здоровые варианты завтрака заменяют тарелки с сахарными хлопьями, и все больше потребителей обращаются к растительным молочным продуктам (соевое, миндальное, кокосовое и овсяное молоко).

Кроме того, молочным фермерам все труднее конкурировать за оставшуюся долю рынка с крупными розничными торговцами, которые начали производить и продавать молоко под собственной торговой маркой со скидками.

Поскольку существует тенденция двигаться к сельскому хозяйству, в меньшей степени зависящему от животноводства, а также поддерживаются диеты на растительной основе, привычное многим молоко в магазине может уйти в прошлое.

Апельсиновый сок

Апельсиновый сок Getty

Другой основной продукт для завтрака, который разлюбили – апельсиновый сок. Его потребление снизилось на 40% на душу населения с конца 90-х годов.

Причины три:

сокращение поставок из-за более высоких цен на цитрусовые культуры;

переход к более здоровой диете с низким содержанием сахара;

тот факт, что очень немногие американцы до сих пор едят традиционный завтрак.

И хотя его продажи временно увеличились в период пандемии (многие использовали в качестве источника витамина C), похоже, что долгосрочная тенденция в целом указывает на отказ от употребления апельсинового сока, приобретенного в магазине.

Рыба и морепродукты

Рыба и морепродукты Shutterstock.com

Несколько лет назад Всемирная федерация дикой природы опубликовала мрачный прогноз: если мир продолжит промысел в том же темпе, может не хватить рыбы для еды уже в 2048 году. В том же докладе говорится, что около 85% мирового рыболовства эксплуатируется полностью или чрезмерно, истощается или восстанавливается после истощения.

Определенные виды рыб особенно подвержены риску вымирания: голубой тунец, атлантическая треска и чилийский морской окунь – это лишь несколько хорошо известных примеров. Частично проблема связана с глобальным потеплением, но реальность такова, что без снижения спроса на рыбу и морепродукты мы не сможем наслаждаться ими уже в ближайшем будущем.

Мясо

Мясо Getty

Учитывая негативное влияние животноводства на глобальное потепление, а также растущее понимание того, как это отражается на здоровье, питание в будущем может быть основано на растениях и лабораторном мясе.

Мясо на растительной основе уже появилось в нашей жизни. При этом компании сообщают о стремительном росте продаж в 2020 году. Несмотря на то, что такое мясо все еще находится в исследовательской фазе, Пол Куатрекасас, предприниматель и автор Go Tech, предсказывает, что оно скоро станет широко доступным в продуктовых магазинах.

Мед

Мед Getty

Медоносные пчелы отмирают с угрожающей скоростью. Пчеловоды в США потеряли 40% своих пчелиных семей в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года. В то время как эксперты пытаются понять, в чем причина и как это остановить, с уменьшением количества медоносных пчел также снижается производство меда.

Как сообщал OBOZREVATEL, еда, которая является одной из важнейших тем для человека, за многие годы обросла множеством мифов, слухов и предрассудков, которые зачастую сбивают с толку и влияют на наши кулинарные предпочтения.

OBOZREVATEL собрал самые интересные факты о еде, которые касаются здорового питания и пользы для здоровья.

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