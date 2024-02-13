Мясо с овощами: как подать блюдо так, чтобы все удивились

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Мясо с овощами: как подать блюдо так, чтобы все удивились

Из картофеля и разных овощей можно приготовить много блюд. Все они, конечно, будут вкусными и питательными. Однако также важен и внешний вид блюда, ведь именно он, в сочетании с невероятным ароматом, вызывает аппетит и желание как можно быстрее опустошить тарелку.

Рецептом мяса с овощами поделилась фудблогер radostina_ksenia. Она в Instagram опубликовала рецепт подаваемого в виде лодочки блюда наполнит кухню великолепным ароматом.

Мясо с овощами: как подать блюдо так, чтобы все удивились

Ингредиенты

  • Картофель – 7 шт
  • Свинина – 400 гр
  • Лук – 1 шт
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  • Красный сладкий перец – 1 шт.
  • Соль
  • Перец
  • Любимые специи
  • Твердый сыр – 200 гр
  • Кроме – 20 гр
  • Майонез или сметана – 5 ст.л.

Способ приготовления

1. Картофель чистим и нарезаем на кубики среднего размера.

2. Мясо нарезаем на куски немного меньшего размера, чем картофель.

3. Перец нарезаем ломтиками, а лук кольцами или их половинками.

4. Соединяем все ингредиенты в отдельной емкости. Добавляем соль, перец и любимые специи.

Мясо с овощами: как подать блюдо так, чтобы все удивились

5. Формируем из фольги лодочки и наполняем их мясом с овощами.

Мясо с овощами: как подать блюдо так, чтобы все удивились

6. Отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 40-45 минут.

7. Натертый сыр, зелень и майонез, или сметану, смешиваем в отдельной емкости.

Мясо с овощами: как подать блюдо так, чтобы все удивились

8. За 10 минут до готовности блюда выкладываем "шапочку" на лодочки и отправляем допекаться.

Мясо с овощами: как подать блюдо так, чтобы все удивились

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