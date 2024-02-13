Мясо с овощами: как подать блюдо так, чтобы все удивились
Из картофеля и разных овощей можно приготовить много блюд. Все они, конечно, будут вкусными и питательными. Однако также важен и внешний вид блюда, ведь именно он, в сочетании с невероятным ароматом, вызывает аппетит и желание как можно быстрее опустошить тарелку.
Рецептом мяса с овощами поделилась фудблогер radostina_ksenia. Она в Instagram опубликовала рецепт подаваемого в виде лодочки блюда наполнит кухню великолепным ароматом.
Ингредиенты
- Картофель – 7 шт
- Свинина – 400 гр
- Лук – 1 шт
- Красный сладкий перец – 1 шт.
- Соль
- Перец
- Любимые специи
- Твердый сыр – 200 гр
- Кроме – 20 гр
- Майонез или сметана – 5 ст.л.
Способ приготовления
1. Картофель чистим и нарезаем на кубики среднего размера.
2. Мясо нарезаем на куски немного меньшего размера, чем картофель.
3. Перец нарезаем ломтиками, а лук кольцами или их половинками.
4. Соединяем все ингредиенты в отдельной емкости. Добавляем соль, перец и любимые специи.
5. Формируем из фольги лодочки и наполняем их мясом с овощами.
6. Отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 40-45 минут.
7. Натертый сыр, зелень и майонез, или сметану, смешиваем в отдельной емкости.
8. За 10 минут до готовности блюда выкладываем "шапочку" на лодочки и отправляем допекаться.
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