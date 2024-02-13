Из картофеля и разных овощей можно приготовить много блюд. Все они, конечно, будут вкусными и питательными. Однако также важен и внешний вид блюда, ведь именно он, в сочетании с невероятным ароматом, вызывает аппетит и желание как можно быстрее опустошить тарелку.

Рецептом мяса с овощами поделилась фудблогер radostina_ksenia. Она в Instagram опубликовала рецепт подаваемого в виде лодочки блюда наполнит кухню великолепным ароматом.

Ингредиенты

Картофель – 7 шт

Свинина – 400 гр

Лук – 1 шт

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Красный сладкий перец – 1 шт.

Соль

Перец

Любимые специи

Твердый сыр – 200 гр

Кроме – 20 гр

Майонез или сметана – 5 ст.л.

Способ приготовления

1. Картофель чистим и нарезаем на кубики среднего размера.

2. Мясо нарезаем на куски немного меньшего размера, чем картофель.

3. Перец нарезаем ломтиками, а лук кольцами или их половинками.

4. Соединяем все ингредиенты в отдельной емкости. Добавляем соль, перец и любимые специи.

5. Формируем из фольги лодочки и наполняем их мясом с овощами.

6. Отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 40-45 минут.

7. Натертый сыр, зелень и майонез, или сметану, смешиваем в отдельной емкости.

8. За 10 минут до готовности блюда выкладываем "шапочку" на лодочки и отправляем допекаться.

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