Мясо в соусе из клюквы: легкий рецепт в рукаве
Приготовив мясо по этому рецепту, вы будете поражены сразу двум вещам: во-первых, невероятным вкусом и ароматом, который наполнит кухню. Во-вторых, легкостью приготовления этого удивительного блюда, которое можно подавать даже к праздничному столу.
Рецептом приготовления мяса в рукаве в клюквенном соусе поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking. В Instagram она рассказала, какое мясо лучше выбрать для этого рецепта.
Ингредиенты
- Говядина или свинина – 500 г
- Чеснок – 2 зуб
- Соус из клюквы
- Паприка
- Соль
- Перец
- Рукав для запекания
Способ приготовления
1.Сделать надрезы на мясе с двух сторон. Натереть специями и добавить нарезанный кубиками чеснок.
2. Смазать клюквенным соусом и поставить мариноваться в холодильник на 2-3 часа.
3. Переложить мясо в рукав и отправить запекаться на 40 минут при t 180°.
4. После убрать верхушку рукава, смазать соусом и допечь еще 5 минут.
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