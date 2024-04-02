Приготовив мясо по этому рецепту, вы будете поражены сразу двум вещам: во-первых, невероятным вкусом и ароматом, который наполнит кухню. Во-вторых, легкостью приготовления этого удивительного блюда, которое можно подавать даже к праздничному столу.

Рецептом приготовления мяса в рукаве в клюквенном соусе поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking. В Instagram она рассказала, какое мясо лучше выбрать для этого рецепта.

Ингредиенты

Говядина или свинина – 500 г

Чеснок – 2 зуб

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Соус из клюквы

Паприка

Соль

Перец

Рукав для запекания

Способ приготовления

1.Сделать надрезы на мясе с двух сторон. Натереть специями и добавить нарезанный кубиками чеснок.

2. Смазать клюквенным соусом и поставить мариноваться в холодильник на 2-3 часа.

3. Переложить мясо в рукав и отправить запекаться на 40 минут при t 180°.

4. После убрать верхушку рукава, смазать соусом и допечь еще 5 минут.

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