Мятное мороженое с шоколадной крошкой: то, что нужно в жару
Когда на дворе бурлит настоящая жара, организм начинает буквально требовать чего-нибудь освежающего и прохладного. Мятное мороженое с шоколадной крошкой – это то, что просто необходимо летом.
Как приготовить такой освежающий десерт в Instagram рассказала фудблогер с ником anny.cooking. В результате у вас получится не только вкусный и освежающий десерт, но и невероятно красивый. А для того чтобы цвет получился более насыщенным, можно добавить 50 гр шпината.
Ингредиенты
- Сливки 33% – 500 мл
- Сгущенка – 300 гр
- Мята – 50-80 гр
- Темный шоколад 56% – 90 гр
Способ приготовления
1. Сгущенку соединяем с листьями мяты и взбиваем блендером.
2. Шоколад измельчаем в крошку.
3. Сливки взбиваем до стойких пиков и добавляем к ним уже зеленое сгущенку. Взбиваем на низких оборотах.
4. Добавляем шоколадную крошку. Перемешиваем лопаткой.
5. Выкладываем в контейнер и отправляем замораживаться.
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