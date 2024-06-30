Когда на дворе бурлит настоящая жара, организм начинает буквально требовать чего-нибудь освежающего и прохладного. Мятное мороженое с шоколадной крошкой – это то, что просто необходимо летом.

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Как приготовить такой освежающий десерт в Instagram рассказала фудблогер с ником anny.cooking. В результате у вас получится не только вкусный и освежающий десерт, но и невероятно красивый. А для того чтобы цвет получился более насыщенным, можно добавить 50 гр шпината.

Ингредиенты

Сливки 33% – 500 мл

Сгущенка – 300 гр

Мята – 50-80 гр

Темный шоколад 56% – 90 гр

Способ приготовления

1. Сгущенку соединяем с листьями мяты и взбиваем блендером.

2. Шоколад измельчаем в крошку.

3. Сливки взбиваем до стойких пиков и добавляем к ним уже зеленое сгущенку. Взбиваем на низких оборотах.

4. Добавляем шоколадную крошку. Перемешиваем лопаткой.

5. Выкладываем в контейнер и отправляем замораживаться.

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