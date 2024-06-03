На 3-литровую банку: клубничный компот на зиму с лимонной кислотой
Домашние компоты на зиму можно готовить из любых летних ягод, главное – правильно их подготовить перед. Чтобы банки не "взрывались", их нужно перед хорошо вымыть содой, а крышки залить кипятком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, яркого клубничного компота на зиму.
Ингредиенты:
- 1 чашка сахара или стакан 200 г
- 0,5 ч л лимонной кислоты
- 1/3 банки ягод клубники
Способ приготовления:
1. Помойте ягоды, на дно банок всыпьте сахар и лимонную кислоту, выложите ягоды.
2. Воду доведите до кипения и залейте ягоды.
3. Накройте крышкой и законсервируйте.
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