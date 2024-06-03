На 3-литровую банку: клубничный компот на зиму с лимонной кислотой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить вкусный компот

Домашние компоты на зиму можно готовить из любых летних ягод, главное – правильно их подготовить перед. Чтобы банки не "взрывались", их нужно перед хорошо вымыть содой, а крышки залить кипятком.

Клубничный компот

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, яркого клубничного компота на зиму.

Вкусный клубничный компот

Ингредиенты:

  • 1 чашка сахара или стакан 200 г
  • 0,5 ч л лимонной кислоты
  • 1/3 банки ягод клубники

Способ приготовления:

1. Помойте ягоды, на дно банок всыпьте сахар и лимонную кислоту, выложите ягоды.

Приготовление компота

2. Воду доведите до кипения и залейте ягоды.

Как правильно приготовить компот из клубники

3. Накройте крышкой и законсервируйте.

Готовый компот

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