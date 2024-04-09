На чем, кроме кефира, приготовить пышные оладьи: очень простое тесто, которое точно поднимется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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На чем, кроме кефира, приготовить пышные оладьи: очень простое тесто, которое точно поднимется

Удачные оладьи должны получаться нежирными и пышными. Всё это зависит от того, на чем вы приготовите тесто. Многие хозяйки используют кефир с содой. Но есть еще один беспроигрышный вариант – дрожжи.

Идея приготовления пышных дрожжевых оладий опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Идеально подавать в чай с вареньем или сгущенкой.

На чем, кроме кефира, приготовить пышные оладьи: очень простое тесто, которое точно поднимется

Ингредиенты:

  • мука – 250 г
  • молоко – 250 мл.
  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 2 ч.л.
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  • растительное масло – 1 ст.л.
  • дрожжи (сухие) – 1 ч.л.
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

На чем, кроме кефира, приготовить пышные оладьи: очень простое тесто, которое точно поднимется

1.В теплое молоко всыпать сахар, дрожжи. Перемешать.

На чем, кроме кефира, приготовить пышные оладьи: очень простое тесто, которое точно поднимется

2. Добавить муку, перемешать и поставить в теплое место на 30 минут.

3. Добавить яйцо, соль, растительное масло.

На чем, кроме кефира, приготовить пышные оладьи: очень простое тесто, которое точно поднимется

4. Еще раз хорошо перемешать до объединения.

5. Снова оставить тесто минут на 30.

На чем, кроме кефира, приготовить пышные оладьи: очень простое тесто, которое точно поднимется

6. Не перемешивая тесто, берем ложкой с края тесто и выложить на сковородку с хорошо разогретым растительным маслом.

На чем, кроме кефира, приготовить пышные оладьи: очень простое тесто, которое точно поднимется

7. Жарить до золотистости по бокам.

На чем, кроме кефира, приготовить пышные оладьи: очень простое тесто, которое точно поднимется

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