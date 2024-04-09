Удачные оладьи должны получаться нежирными и пышными. Всё это зависит от того, на чем вы приготовите тесто. Многие хозяйки используют кефир с содой. Но есть еще один беспроигрышный вариант – дрожжи.

Идея приготовления пышных дрожжевых оладий опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Идеально подавать в чай с вареньем или сгущенкой.

Ингредиенты:

мука – 250 г

молоко – 250 мл.

яйца – 1 шт.

сахар – 2 ч.л.

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растительное масло – 1 ст.л.

дрожжи (сухие) – 1 ч.л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1.В теплое молоко всыпать сахар, дрожжи. Перемешать.

2. Добавить муку, перемешать и поставить в теплое место на 30 минут.

3. Добавить яйцо, соль, растительное масло.

4. Еще раз хорошо перемешать до объединения.

5. Снова оставить тесто минут на 30.

6. Не перемешивая тесто, берем ложкой с края тесто и выложить на сковородку с хорошо разогретым растительным маслом.

7. Жарить до золотистости по бокам.

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