Домашнее печенье – идеальный вариант простого домашнего десерта. Его можно приготовить сразу много, и несколько дней будет с чем пить чай. А для того, чтобы текстура была хрустящей и нежной, тесто нужно готовить на сметане.

Идея приготовления хрустящего домашнего печенья на сметане опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 320 г

сливочное масло – 100 г

яйца – 2 шт

сметана – 100 г

сахар – 2 ст.л

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соль – щепотка

ванилин – мелочь

разрыхлитель – 1 ч.л

Способ приготовления:

1. Духовку разогреваем до 180 градусов.

2. Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем, сахаром, солью, ванилином.

3. Сливочное масло (перед приготовлением положите в морозилку, чтобы было легче натирать) натереть на крупной терке и добавить в муку.

4. Перетираем массу в крошку и добавляем 1 яйцо, сметану и замешиваем руками тесто.

5. Присыпаем стол мукой, раскатываем тесто и вырезаем печенье как вам хочется.

6. Выкладываем на противень застеленный пергаментом, смазываем яйцом и посыпаем сахаром.

7. Выпекаем 20-25 минут.

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