На чем приготовить ароматное хрустящее печенье: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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На чем приготовить ароматное хрустящее печенье: делимся технологией

Домашнее печенье – идеальный вариант простого домашнего десерта. Его можно приготовить сразу много, и несколько дней будет с чем пить чай. А для того, чтобы текстура была хрустящей и нежной, тесто нужно готовить на сметане.

Идея приготовления хрустящего домашнего печенья на сметане опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.

На чем приготовить ароматное хрустящее печенье: делимся технологией

Ингредиенты:

  • мука – 320 г
  • сливочное масло – 100 г
  • яйца – 2 шт
  • сметана – 100 г
  • сахар – 2 ст.л
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  • соль – щепотка
  • ванилин – мелочь
  • разрыхлитель – 1 ч.л

Способ приготовления:

На чем приготовить ароматное хрустящее печенье: делимся технологией

1. Духовку разогреваем до 180 градусов.

2. Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем, сахаром, солью, ванилином.

На чем приготовить ароматное хрустящее печенье: делимся технологией

3. Сливочное масло (перед приготовлением положите в морозилку, чтобы было легче натирать) натереть на крупной терке и добавить в муку.

На чем приготовить ароматное хрустящее печенье: делимся технологией

4. Перетираем массу в крошку и добавляем 1 яйцо, сметану и замешиваем руками тесто.

На чем приготовить ароматное хрустящее печенье: делимся технологией

5. Присыпаем стол мукой, раскатываем тесто и вырезаем печенье как вам хочется.

На чем приготовить ароматное хрустящее печенье: делимся технологией

6. Выкладываем на противень застеленный пергаментом, смазываем яйцом и посыпаем сахаром.

На чем приготовить ароматное хрустящее печенье: делимся технологией

7. Выпекаем 20-25 минут.

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