На чем приготовить ароматное хрустящее печенье: делимся технологией
Домашнее печенье – идеальный вариант простого домашнего десерта. Его можно приготовить сразу много, и несколько дней будет с чем пить чай. А для того, чтобы текстура была хрустящей и нежной, тесто нужно готовить на сметане.
Идея приготовления хрустящего домашнего печенья на сметане опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 320 г
- сливочное масло – 100 г
- яйца – 2 шт
- сметана – 100 г
- сахар – 2 ст.л
- соль – щепотка
- ванилин – мелочь
- разрыхлитель – 1 ч.л
Способ приготовления:
1. Духовку разогреваем до 180 градусов.
2. Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем, сахаром, солью, ванилином.
3. Сливочное масло (перед приготовлением положите в морозилку, чтобы было легче натирать) натереть на крупной терке и добавить в муку.
4. Перетираем массу в крошку и добавляем 1 яйцо, сметану и замешиваем руками тесто.
5. Присыпаем стол мукой, раскатываем тесто и вырезаем печенье как вам хочется.
6. Выкладываем на противень застеленный пергаментом, смазываем яйцом и посыпаем сахаром.
7. Выпекаем 20-25 минут.
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