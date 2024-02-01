Вергуны или, как их еще называют, хворост – это сладкие жареные изделия из теста, которые посыпают пудрой. Такую вкусность очень любят все дети. Но главное условие такого десерта – чтобы тесто после жарки не рвалось, а именно ломалось и было хрустящим. Для этого в массу нужно добавить один специальный ингредиент.

Идея приготовления хрустящих вергунов опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. В тесто нужно добавить совсем чуть-чуть водки.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт

водка – 1 ст.л.

вода – 1 ст.л.

мука – 140 г

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соль – 0,5 ч.л.

сахарная пудра – 100 г

Способ приготовления:

1. Яйцо взбить и добавить водку и воду, перемешать.

2. Муку добавлять поэтапно. Сначала 70 г., затем 40, а затем вымешивать на столе, добавляя понемногу муки. Может потребоваться немного меньше или больше – зависит от размера яйца.

3. Тесто должно получиться мягким и эластичным – его нужно оставить на час отдыхать.

4. Раскатать тесто в тонкий пласт и вырезать полоски, сделать ромбики, в них небольшой разрез посередине и один край продвинуть внутрь.

5. Обжарить в разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.

6. Выложить на салфетку.

7. Присыпать сахарной пудрой и наслаждаться.

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