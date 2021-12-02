На чем приготовить хворост, чтобы он был нежирным и хрустящим: любимый вкус детства
Хворост – простой десерт, который бабушки часто готовят для своих внуков. Он настолько нравится малышам, что долго на столе не остается. Настоящий хворост хрустящий, сладкий и совсем нежирный, несмотря на то, что готовится в большом количестве масла. Интерпретаций приготовления существует множество, но чтобы вкусность получилась действительно идеальной, для основы стоит использовать кефир.
Идея приготовления хрустящего хвороста опубликована на странице vipech_ka в Instagram.
Ингредиенты:
кефир – 1,5 стакан
яйца – 1 шт
сахар – 3 ст. л
растительное масло – 2 ст.л
соль – 0,5 ч. л
сода – 0,5 ч. л
мука – 2-3 стакана
ванильный сахар – 1 пакетик
Способ приготовления:
1. Замесить мягкое тесто (такое, чтобы не прилипало к рукам), накрыть и оставить на 20 минут.
2. Посыпать стол мукой, разделить на 2 части.
3. Раскатать прямоугольный пласт не тоньше 1 см, порезать на небольшие прямоугольники.
4. В середине ножом сделать отверстие и вывернуть у него края.
3. Жарить с двух сторон на разогретом растительном масле (масла должно быть достаточное количество, но и не очень много, при необходимости можно немного подлить).
4. Готовый хворост посыпать сахарной пудрой.
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