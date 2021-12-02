На чем приготовить хворост, чтобы он был нежирным и хрустящим: любимый вкус детства

Хворост – простой десерт, который бабушки часто готовят для своих внуков. Он настолько нравится малышам, что долго на столе не остается. Настоящий хворост хрустящий, сладкий и совсем нежирный, несмотря на то, что готовится в большом количестве масла. Интерпретаций приготовления существует множество, но чтобы вкусность получилась действительно идеальной, для основы стоит использовать кефир.

Идея приготовления хрустящего хвороста опубликована на странице vipech_ka в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 1,5 стакан

яйца – 1 шт

сахар – 3 ст. л

растительное масло – 2 ст.л

соль – 0,5 ч. л

сода – 0,5 ч. л

мука – 2-3 стакана

ванильный сахар – 1 пакетик

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Способ приготовления:

1. Замесить мягкое тесто (такое, чтобы не прилипало к рукам), накрыть и оставить на 20 минут.

2. Посыпать стол мукой, разделить на 2 части.

3. Раскатать прямоугольный пласт не тоньше 1 см, порезать на небольшие прямоугольники.

4. В середине ножом сделать отверстие и вывернуть у него края.

3. Жарить с двух сторон на разогретом растительном масле (масла должно быть достаточное количество, но и не очень много, при необходимости можно немного подлить).

4. Готовый хворост посыпать сахарной пудрой.

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