Галушки – это настоящая визитка Полтавщины. Изделия подают со сметаной или зажаркой из сала. Но самое важное – это сделать рыхлое и эластичное тесто.

Идея приготовления настоящих полтавских галушек опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Для основы отлично подходит кефир.

Ингредиенты:

мука – 700 г

кефир – 400 мл

яйцо – 1 шт

масло – 25 мл

сода – 0,5 ч.л.

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соль – 0,5 ч.л.

сахар – 1 ст.л.

сало генеральское – 200 г

лук – 1 шт.

Способ приготовления:

1. В миске соединить все сухие ингредиенты (мука, сода, соль, сахар).

2. Перемешайте сухие ингредиенты.

3. Добавить кефир, яйцо и растительное масло.

4. Замешать тесто руками.

5. Тесто должно быть мягким и не прилипать к рукам.

6. Поставить тесто в час (можно больше) в холодное место.

7. Тесто разделить на несколько частей и раскатать в колбаску.

8. Нарезать на небольшие кусочки и руками сформировать гладкие шарики.

9. Готовить на паровой бане под крышкой 6-7 минут.

10. Для зажарки порезать сало брусочками.

11. Лук порезать кубиками.

12. Жарить сало с луком до золотистой корочки, вытапливая жир.

13. Готовые галушки выложить в тарелку.

14. Посыпаем зажаркой.

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