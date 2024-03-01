На чем приготовить настоящие полтавские клецки: получатся очень пышными
Галушки – это настоящая визитка Полтавщины. Изделия подают со сметаной или зажаркой из сала. Но самое важное – это сделать рыхлое и эластичное тесто.
Идея приготовления настоящих полтавских галушек опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Для основы отлично подходит кефир.
Ингредиенты:
- мука – 700 г
- кефир – 400 мл
- яйцо – 1 шт
- масло – 25 мл
- сода – 0,5 ч.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 1 ст.л.
- сало генеральское – 200 г
- лук – 1 шт.
Способ приготовления:
1. В миске соединить все сухие ингредиенты (мука, сода, соль, сахар).
2. Перемешайте сухие ингредиенты.
3. Добавить кефир, яйцо и растительное масло.
4. Замешать тесто руками.
5. Тесто должно быть мягким и не прилипать к рукам.
6. Поставить тесто в час (можно больше) в холодное место.
7. Тесто разделить на несколько частей и раскатать в колбаску.
8. Нарезать на небольшие кусочки и руками сформировать гладкие шарики.
9. Готовить на паровой бане под крышкой 6-7 минут.
10. Для зажарки порезать сало брусочками.
11. Лук порезать кубиками.
12. Жарить сало с луком до золотистой корочки, вытапливая жир.
13. Готовые галушки выложить в тарелку.
14. Посыпаем зажаркой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: