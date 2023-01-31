На чем приготовить пышную паляницу: старинный рецепт
Такую выпечку называют паляницей, лепешкой, коржиком. Когда-то ее готовили вместо хлеба. Но даже сейчас блюдо не теряет своей актуальности, ведь это вкусное и ароматное дополнение к чаю. Можно есть с вареньем или со сгущенкой. Но для того, чтобы текстура была пышной, нужно выбрать правильную основу для теста.
Идея приготовления сладкой паляницы опубликована на странице фудблогера Виктории Киктенко (kik_vika) в Instagram. По этой технологии тесто готовится на кефире. Блогер отмечает, что так готовила еще ее бабушка.
Ингредиенты для теста:
- кефир 2,5% – 400 мл
- мука – 600-700 г
- сода – 1 ч.л
- сахар – 2 ч.л
- соль – 1 ч.л
- растительное масло – 30 мл
- яйца – 1 шт
Способ приготовления:
1. Добавляем яйцо, сахар, соду, соль и кефир и перемешиваем венчиком.
2. Добавляем растительное масло и муку (муку лучше просеять) и вымешиваем сначала венчиком, а затем примешиваем руками.
3. Получилось однородное тесто. Оставляем его минут на 15, затем еще раз вымешиваем.
4. Полученное тесто делим на 2 части и формируем 2 лепешки руками или раскатываем скалкой.
5. Кладем на сковороду смазанную маслом и жарим на маленьком огне с закрытой крышкой с одной стороны, а затем с другой.
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