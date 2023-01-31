Такую выпечку называют паляницей, лепешкой, коржиком. Когда-то ее готовили вместо хлеба. Но даже сейчас блюдо не теряет своей актуальности, ведь это вкусное и ароматное дополнение к чаю. Можно есть с вареньем или со сгущенкой. Но для того, чтобы текстура была пышной, нужно выбрать правильную основу для теста.

Идея приготовления сладкой паляницы опубликована на странице фудблогера Виктории Киктенко (kik_vika) в Instagram. По этой технологии тесто готовится на кефире. Блогер отмечает, что так готовила еще ее бабушка.

Ингредиенты для теста:

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кефир 2,5% – 400 мл

мука – 600-700 г

сода – 1 ч.л

сахар – 2 ч.л

соль – 1 ч.л

растительное масло – 30 мл

яйца – 1 шт

Способ приготовления:

1. Добавляем яйцо, сахар, соду, соль и кефир и перемешиваем венчиком.

2. Добавляем растительное масло и муку (муку лучше просеять) и вымешиваем сначала венчиком, а затем примешиваем руками.

3. Получилось однородное тесто. Оставляем его минут на 15, затем еще раз вымешиваем.

4. Полученное тесто делим на 2 части и формируем 2 лепешки руками или раскатываем скалкой.

5. Кладем на сковороду смазанную маслом и жарим на маленьком огне с закрытой крышкой с одной стороны, а затем с другой.

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