На чем приготовить пышную паляницу: старинный рецепт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
На чем приготовить пышную паляницу: старинный рецепт

Такую выпечку называют паляницей, лепешкой, коржиком. Когда-то ее готовили вместо хлеба. Но даже сейчас блюдо не теряет своей актуальности, ведь это вкусное и ароматное дополнение к чаю. Можно есть с вареньем или со сгущенкой. Но для того, чтобы текстура была пышной, нужно выбрать правильную основу для теста.

Идея приготовления сладкой паляницы опубликована на странице фудблогера Виктории Киктенко (kik_vika) в Instagram. По этой технологии тесто готовится на кефире. Блогер отмечает, что так готовила еще ее бабушка.

На чем приготовить пышную паляницу: старинный рецепт

Ингредиенты для теста:

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  • кефир 2,5% – 400 мл
  • мука – 600-700 г
  • сода – 1 ч.л
  • сахар – 2 ч.л
  • соль – 1 ч.л
  • растительное масло – 30 мл
  • яйца – 1 шт

Способ приготовления:

На чем приготовить пышную паляницу: старинный рецепт

1. Добавляем яйцо, сахар, соду, соль и кефир и перемешиваем венчиком.

На чем приготовить пышную паляницу: старинный рецепт

2. Добавляем растительное масло и муку (муку лучше просеять) и вымешиваем сначала венчиком, а затем примешиваем руками.

На чем приготовить пышную паляницу: старинный рецепт

3. Получилось однородное тесто. Оставляем его минут на 15, затем еще раз вымешиваем.

На чем приготовить пышную паляницу: старинный рецепт

4. Полученное тесто делим на 2 части и формируем 2 лепешки руками или раскатываем скалкой.

На чем приготовить пышную паляницу: старинный рецепт

5. Кладем на сковороду смазанную маслом и жарим на маленьком огне с закрытой крышкой с одной стороны, а затем с другой.

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