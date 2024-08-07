На чем приготовить пышные и удачны оладьи: делимся точным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние оладьи

Домашние оладьи – идеальное блюдо для завтрака и даже перекуса. Для того, чтобы они были пышными и вкусными, кулинары советуют готовить тесто на теплом кефире.

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Пышные оладьи на кефире

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий, которые готовятся на теплом кефире.

Пышные домашние оладьи

Ингредиенты:

  • 300 мл. теплого кефира
  • 1 яйцо
  • 3 ст.л. сахара
  • 1/2 ч.л. соли
  • 220 г. муки
  • 1 ч.л. соды

Способ приготовления:

1. Нагрейте кефир до комнатной температуры (можно в микроволновке).

2. Смешайте яйцо с сахаром и солью (но не взбиваем), далее добавляем кефир, муку, а в самом конце соду, перемешайте и накройте на 15 минут, дайте постоять. Тесто станет рыхлым, больше его не перемешиваем, а осторожно набираем ложкой и сразу на сковородку.

Готовое тесто

3. Жарьте оладьи на среднем огне.

Домашние оладьи

Подавайте со сметаной, джемом, сгущенным молоком!

Готовые оладьи

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