Домашние оладьи – идеальное блюдо для завтрака и даже перекуса. Для того, чтобы они были пышными и вкусными, кулинары советуют готовить тесто на теплом кефире.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий, которые готовятся на теплом кефире.

Ингредиенты:

300 мл. теплого кефира

1 яйцо

3 ст.л. сахара

1/2 ч.л. соли

220 г. муки

1 ч.л. соды

Способ приготовления:

1. Нагрейте кефир до комнатной температуры (можно в микроволновке).

2. Смешайте яйцо с сахаром и солью (но не взбиваем), далее добавляем кефир, муку, а в самом конце соду, перемешайте и накройте на 15 минут, дайте постоять. Тесто станет рыхлым, больше его не перемешиваем, а осторожно набираем ложкой и сразу на сковородку.

3. Жарьте оладьи на среднем огне.

Подавайте со сметаной, джемом, сгущенным молоком!

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