На чем приготовить пышные и удачны оладьи: делимся точным рецептом
Домашние оладьи – идеальное блюдо для завтрака и даже перекуса. Для того, чтобы они были пышными и вкусными, кулинары советуют готовить тесто на теплом кефире.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий, которые готовятся на теплом кефире.
Ингредиенты:
- 300 мл. теплого кефира
- 1 яйцо
- 3 ст.л. сахара
- 1/2 ч.л. соли
- 220 г. муки
- 1 ч.л. соды
Способ приготовления:
1. Нагрейте кефир до комнатной температуры (можно в микроволновке).
2. Смешайте яйцо с сахаром и солью (но не взбиваем), далее добавляем кефир, муку, а в самом конце соду, перемешайте и накройте на 15 минут, дайте постоять. Тесто станет рыхлым, больше его не перемешиваем, а осторожно набираем ложкой и сразу на сковородку.
3. Жарьте оладьи на среднем огне.
Подавайте со сметаной, джемом, сгущенным молоком!
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