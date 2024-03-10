На чем приготовить рыхлые яблочные оладьи: получатся очень нежными и золостыми
К традиционному тесту на оладьи будет очень вкусно добавить яблоки. Изделия получатся очень сочными и мягкими. А для основы лучше подойдет кефир.
Идея приготовления рыхлых яблочных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Виктории Марченко (vika_marchenko__) в Instagram. Если яблоки сладкие – сахар в тесто можно не добавлять.
Ингредиенты для яблок:
- масло – 30 г
- яблоки – 2-3 шт.
- корица – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Яблоки почистить, порезать кубиками.
2. Обжарить с корицей на масле до мягкости.
3. Если яблоки сладкие – сахар можно не добавлять, а для кислых используйте.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 1 шт.
- сахар – 1 ст.л.
- ванильный сахар – 1.ч.л.
- кефир – 300 г
- мука – 230-240 г
- разрыхлитель – 0.5 ч.л.
Способ приготовления теста:
1. Яйца перемешать с сахаром и ванильным сахаром.
2. Добавить кефир, яблоки и перемешать.
3. Засыпать просеянную муку с разрыхлителем и перемешать.
4. Тесто должно быть по консистенции, как густая сметана.
5. Жарить с двух сторон до золотистого цвета.
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