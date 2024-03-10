На чем приготовить рыхлые яблочные оладьи: получатся очень нежными и золостыми

Екатерина Ягович
FoodOboz
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На чем приготовить рыхлые яблочные оладьи: получатся очень нежными и золостыми

К традиционному тесту на оладьи будет очень вкусно добавить яблоки. Изделия получатся очень сочными и мягкими. А для основы лучше подойдет кефир.

Идея приготовления рыхлых яблочных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Виктории Марченко (vika_marchenko__) в Instagram. Если яблоки сладкие – сахар в тесто можно не добавлять.

На чем приготовить рыхлые яблочные оладьи: получатся очень нежными и золостыми

Ингредиенты для яблок:

  • масло – 30 г
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  • яблоки – 2-3 шт.
  • корица – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

На чем приготовить рыхлые яблочные оладьи: получатся очень нежными и золостыми

1. Яблоки почистить, порезать кубиками.

2. Обжарить с корицей на масле до мягкости.

3. Если яблоки сладкие – сахар можно не добавлять, а для кислых используйте.

На чем приготовить рыхлые яблочные оладьи: получатся очень нежными и золостыми

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 1 ст.л.
  • ванильный сахар – 1.ч.л.
  • кефир – 300 г
  • мука – 230-240 г
  • разрыхлитель – 0.5 ч.л.

Способ приготовления теста:

1. Яйца перемешать с сахаром и ванильным сахаром.

На чем приготовить рыхлые яблочные оладьи: получатся очень нежными и золостыми

2. Добавить кефир, яблоки и перемешать.

На чем приготовить рыхлые яблочные оладьи: получатся очень нежными и золостыми

3. Засыпать просеянную муку с разрыхлителем и перемешать.

На чем приготовить рыхлые яблочные оладьи: получатся очень нежными и золостыми

4. Тесто должно быть по консистенции, как густая сметана.

5. Жарить с двух сторон до золотистого цвета.

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