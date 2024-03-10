К традиционному тесту на оладьи будет очень вкусно добавить яблоки. Изделия получатся очень сочными и мягкими. А для основы лучше подойдет кефир.

Идея приготовления рыхлых яблочных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Виктории Марченко (vika_marchenko__) в Instagram. Если яблоки сладкие – сахар в тесто можно не добавлять.

Ингредиенты для яблок:

масло – 30 г

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яблоки – 2-3 шт.

корица – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Яблоки почистить, порезать кубиками.

2. Обжарить с корицей на масле до мягкости.

3. Если яблоки сладкие – сахар можно не добавлять, а для кислых используйте.

Ингредиенты для теста:

яйца – 1 шт.

сахар – 1 ст.л.

ванильный сахар – 1.ч.л.

кефир – 300 г

мука – 230-240 г

разрыхлитель – 0.5 ч.л.

Способ приготовления теста:

1. Яйца перемешать с сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавить кефир, яблоки и перемешать.

3. Засыпать просеянную муку с разрыхлителем и перемешать.

4. Тесто должно быть по консистенции, как густая сметана.

5. Жарить с двух сторон до золотистого цвета.

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