Вкусную сезонную малину можно использовать для приготовления вкусного варенья на зиму или пышной выпечки к чаю. К примеру, очень нежный кекс из простого теста на сметане. Раскатывать вам ничего не придется, нужно только все соединить и вылить в форму.

Идея приготовления рыхлого малинового кекса опубликована на странице фудблогера Яны с ником ya.na.cooking в Instagram. Понравится всем.

Ингредиенты:

сметана 20% – 150 г

масло – 100 г

яйца – 2 шт.

сахар – 120 г

цедра 1 апельсина

сок апельсина – 30-40 мл.

мука – 220 г

сода – 1 ч.л.

ванилин, соль – 1/2 ч.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

замороженная малина – 170 г

Способ приготовления:

1. Смешать сметану с содой, растительным маслом, яйцами и взбить венчиком.

2. Натереть на мелкой терке цедру апельсина.

3. Выжать отдельно сок.

4. Добавить в тесто.

5. Добавить сахар, просеянную муку, разрыхлитель, соль и ванилин по желанию.

6. В конце добавить малину.

7. Если свежая, лучше выкладывать на тесто слоями, чтобы не помялась.

8. Запекать при температуре 180 градусов около 50 минут. Готовность проверить зубочисткой.

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