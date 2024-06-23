На чем приготовить тесто для пышного кекса с малиной: идеальная выпечка к чаю

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
303
На чем приготовить тесто для пышного кекса с малиной: идеальная выпечка к чаю

Вкусную сезонную малину можно использовать для приготовления вкусного варенья на зиму или пышной выпечки к чаю. К примеру, очень нежный кекс из простого теста на сметане. Раскатывать вам ничего не придется, нужно только все соединить и вылить в форму.

Идея приготовления рыхлого малинового кекса опубликована на странице фудблогера Яны с ником ya.na.cooking в Instagram. Понравится всем.

На чем приготовить тесто для пышного кекса с малиной: идеальная выпечка к чаю

Ингредиенты:

  • сметана 20% – 150 г
  • масло – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 120 г
  • цедра 1 апельсина
  • сок апельсина – 30-40 мл.
  • мука – 220 г
  • сода – 1 ч.л.
  • ванилин, соль – 1/2 ч.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • замороженная малина – 170 г

Способ приготовления:

На чем приготовить тесто для пышного кекса с малиной: идеальная выпечка к чаю

1. Смешать сметану с содой, растительным маслом, яйцами и взбить венчиком.

2. Натереть на мелкой терке цедру апельсина.

На чем приготовить тесто для пышного кекса с малиной: идеальная выпечка к чаю

3. Выжать отдельно сок.

4. Добавить в тесто.

На чем приготовить тесто для пышного кекса с малиной: идеальная выпечка к чаю

5. Добавить сахар, просеянную муку, разрыхлитель, соль и ванилин по желанию.

На чем приготовить тесто для пышного кекса с малиной: идеальная выпечка к чаю

6. В конце добавить малину.

На чем приготовить тесто для пышного кекса с малиной: идеальная выпечка к чаю

7. Если свежая, лучше выкладывать на тесто слоями, чтобы не помялась.

На чем приготовить тесто для пышного кекса с малиной: идеальная выпечка к чаю

8. Запекать при температуре 180 градусов около 50 минут. Готовность проверить зубочисткой.

На чем приготовить тесто для пышного кекса с малиной: идеальная выпечка к чаю

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