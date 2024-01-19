Если ваши жареные пирожки впитывают много масла – значит вы сделали неправильное тесто. Для изделий очень важно выбрать правильное основание. Лучше всего подходит молоко.

Идея приготовления золотистых жареных пирожков на молоке опубликована на странице фудблогера Юлии с ником jocheretyan в Instagram. Внутри получаются очень мягкими.

Ингредиенты:

500 мл теплого молока

20 граммов сырых дрожжей

Видео дня

2 ст.л сахара

1-2 ч.л соли

40 г масла

500-800 граммов муки

Способ приготовления:

1. Смешать молоко, дрожжи, сахар, соль, масло и всыпать частями просеянную муку.

2. Отлично вымесить.

3. Оставить на час отдыхать.

4. Через час снова слегка вымешать тесто и сформировать пирожки.

5. Сформированным пирожкам нужно дать отдохнуть 10 минут, тогда они будут нежные и пышные.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: