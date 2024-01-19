На чем приготовить тесто для вкусных жареных пирожков: получаются золотистыми и хрустящими.

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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На чем приготовить тесто для вкусных жареных пирожков: получаются золотистыми и хрустящими.

Если ваши жареные пирожки впитывают много масла – значит вы сделали неправильное тесто. Для изделий очень важно выбрать правильное основание. Лучше всего подходит молоко.

Идея приготовления золотистых жареных пирожков на молоке опубликована на странице фудблогера Юлии с ником jocheretyan в Instagram. Внутри получаются очень мягкими.

На чем приготовить тесто для вкусных жареных пирожков: получаются золотистыми и хрустящими.

Ингредиенты:

  • 500 мл теплого молока
  • 20 граммов сырых дрожжей
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  • 2 ст.л сахара
  • 1-2 ч.л соли
  • 40 г масла
  • 500-800 граммов муки

Способ приготовления:

На чем приготовить тесто для вкусных жареных пирожков: получаются золотистыми и хрустящими.

1. Смешать молоко, дрожжи, сахар, соль, масло и всыпать частями просеянную муку.

На чем приготовить тесто для вкусных жареных пирожков: получаются золотистыми и хрустящими.

2. Отлично вымесить.

3. Оставить на час отдыхать.

На чем приготовить тесто для вкусных жареных пирожков: получаются золотистыми и хрустящими.

4. Через час снова слегка вымешать тесто и сформировать пирожки.

5. Сформированным пирожкам нужно дать отдохнуть 10 минут, тогда они будут нежные и пышные.

На чем приготовить тесто для вкусных жареных пирожков: получаются золотистыми и хрустящими.

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