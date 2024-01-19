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На чем приготовить тесто для вкусных жареных пирожков: получаются золотистыми и хрустящими.
Если ваши жареные пирожки впитывают много масла – значит вы сделали неправильное тесто. Для изделий очень важно выбрать правильное основание. Лучше всего подходит молоко.
Идея приготовления золотистых жареных пирожков на молоке опубликована на странице фудблогера Юлии с ником jocheretyan в Instagram. Внутри получаются очень мягкими.
Ингредиенты:
- 500 мл теплого молока
- 20 граммов сырых дрожжей
- 2 ст.л сахара
- 1-2 ч.л соли
- 40 г масла
- 500-800 граммов муки
Способ приготовления:
1. Смешать молоко, дрожжи, сахар, соль, масло и всыпать частями просеянную муку.
2. Отлично вымесить.
3. Оставить на час отдыхать.
4. Через час снова слегка вымешать тесто и сформировать пирожки.
5. Сформированным пирожкам нужно дать отдохнуть 10 минут, тогда они будут нежные и пышные.
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