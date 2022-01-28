На какой муке приготовить сырники, чтобы они были пышными: делимся секретами
Вкус и внешний вид сырников больше всего зависит от того, какую муку использовать для блюда. И традиционная пшеничная – это не всегда лучший вариант. К тому же, формировать изделия нужно по особой технологии, чтобы структура получилась нежной, пышной и с золотистой корочкой.
О том, какая мука лучше подходит для сырников, рассказала _mary.cooking на своей странице в Instagram. Фудблогер использует рисовую. С ней блюдо отлично держит форму и не горит.
Ингредиенты:
сыр кисломолочный – 305 г
желток – 1 шт
мука рисовая – 4 ч л
сахар ванильный – 35 г (6-7 ч л)
соль – щепотка
мука для обрушения
оливковое масло для жарки
Способ приготовления:
1. К сыру добавить сахар, соль, желток, муку, тщательно перемешать.
2. Присыпать поверхность.
3. Сделать творожные шарики, с помощью ножа придать сырникам форму.
4. Выложить на разогретую и смазанную сковороду маслом, жарить под крышкой 5-6 минут с каждой стороны.
5. Украсить фруктами, кокосовой стружкой, орешками, сахарной пудрой и карамелью.
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