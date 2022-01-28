На какой муке приготовить сырники, чтобы они были пышными: делимся секретами

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,8 т.
На какой муке приготовить сырники, чтобы они были пышными: делимся секретами

Вкус и внешний вид сырников больше всего зависит от того, какую муку использовать для блюда. И традиционная пшеничная – это не всегда лучший вариант. К тому же, формировать изделия нужно по особой технологии, чтобы структура получилась нежной, пышной и с золотистой корочкой.

О том, какая мука лучше подходит для сырников, рассказала _mary.cooking на своей странице в Instagram. Фудблогер использует рисовую. С ней блюдо отлично держит форму и не горит.

Из какой муки приготовить сырники

Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный – 305 г

  • желток – 1 шт

Видео дня

  • мука рисовая – 4 ч л

  • сахар ванильный – 35 г (6-7 ч л)

  • соль – щепотка

  • мука для обрушения

  • оливковое масло для жарки

Способ приготовления:

1. К сыру добавить сахар, соль, желток, муку, тщательно перемешать.

Творог для блюда

2. Присыпать поверхность.

Смешивание ингредиентов

3. Сделать творожные шарики, с помощью ножа придать сырникам форму.

Правильная технология формирования сырников

4. Выложить на разогретую и смазанную сковороду маслом, жарить под крышкой 5-6 минут с каждой стороны.

Обжаривание сырников из рисовой муки

5. Украсить фруктами, кокосовой стружкой, орешками, сахарной пудрой и карамелью.

Подача сырников с фруктами и джемом

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :

Обращение коллектива OBOZREVATEL

Сейчас мы готовим

Все рецепты