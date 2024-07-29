На каком этапе приготовления нужно солить суп и борщ: полезные советы от хозяек
Очень часто супы и борщ получаются очень солеными, и это может полностью испортить вкус блюда. Очень важно – правильно и вовремя добавлять соль и специи в блюдо при приготовлении.
Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, сколько соли добавлять в суп и борщ.
Когда и как нужно солить борщ и суп
Кулинары утверждают, что и суп, и борщ солить нужно в конце, когда уже сварились основные продукты, но нужно обязательно следить, чтобы овощи не переварились. Только в этом случаи соль впитается равномерно, и вкус у блюда будет насыщенным и пикантным!
Сколько соли нужно добавить в суп и борщ
Кулинары советуют добавлять 1-1,5 ч. л. соли на каждый литр готового супа (то есть считать не чистую воду, а вместе с ингредиентами).
Точные пропорции:
- на 1 литр супа – 1-1,5 ч. л. соли.
- на 2 литра супа – 1-2 ч. л. соли.
- на 5 л супа – максимум 5 ч. л.
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