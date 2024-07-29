На каком этапе приготовления нужно солить суп и борщ: полезные советы от хозяек

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный суп

Очень часто супы и борщ получаются очень солеными, и это может полностью испортить вкус блюда. Очень важно – правильно и вовремя добавлять соль и специи в блюдо при приготовлении. 

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Как приготовить вкусный и полезный суп

Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, сколько соли добавлять в суп и борщ. 

Сырный суп с красной рыбой

Когда и как нужно солить борщ и суп 

Кулинары утверждают, что и суп, и борщ солить нужно в конце, когда уже сварились основные продукты, но нужно обязательно следить, чтобы овощи не переварились. Только в этом случаи соль впитается равномерно, и вкус у блюда будет насыщенным и пикантным!

Сколько соли нужно добавить в суп и борщ 

Суп с лососем на обед

Кулинары советуют добавлять 1-1,5 ч. л. соли на каждый литр готового супа (то есть считать не чистую воду, а вместе с ингредиентами). 

Нежирный суп с фрикадельками

Точные пропорции: 

  • на 1 литр супа – 1-1,5 ч. л. соли.
  • на 2 литра супа – 1-2 ч. л. соли.
  • на 5 л супа – максимум 5 ч. л. 
Сколько соли нужно добавить в суп

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