Яйца – очень полезный продукт, который идеально подходит для приготовления блюд для завтрака. Во-первых, все они готовятся не дольше 10 минут, во-вторых – дают заряд энергии на пару часов. Специалисты утверждают, что при приготовлении яиц желток всегда должен быть жидким, только так в нем сохранятся все полезные свойства.

Кулинар Евгений Клопотенко рассказал и поделился на своем сайте полезными советами и рецептами приготовления яиц и рецептом вкусного омлета для завтрака.

На чем жарить яйца

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"Если вы хотите, чтобы яйца получились более зажаренными и плотными, тогда готовьте их на подсолнечном или оливковом масле. А для более воздушной и нежной структуру, жарьте на сливочном масле наибольшей жирности – 82,5%", – советует кулинар.

Клопотенко добавил, что для того, чтобы яйца были нежными и при этом имели небольшую корочку, лучше всего объединить эти два масла и жарить на миксе. Также по желанию можно использовать: нерафинированное кокосовое масло, смалец или перед жаркой яиц выжарить кусочки сала, а шкварки убрать или оставить.

"Сначала необходимо разогреть сковороду с тем маслом, которое выбрали, а только потом добавлять яйца", – уточнил кулинар.

Рецепт классического омлета без молока

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 20 г

подсолнечное масло – 2 ст. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, но так, чтобы не было пены.

2. Сковородку нагрейте, но так, чтобы она не была горячей.

3. Выложите на разогретую сковороду кусочек сливочного масла и налейте туда же подсолнечное масло.

4. Как только сливочное и подсолнечное масло станут однородной массой, влейте на сковороду яйца и обязательно посолите.

5. Накройте омлет на несколько минут крышкой, переверните и поджарьте с другой стороны около 30 секунд.

6. Помойте и измельчите петрушку.

7. Готовый омлет посыпьте зеленью, можно добавить сыр и травы.

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