На каком мясе готовить настоящий харчо: получается нежирным и наваристым

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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На каком мясе готовить настоящий харчо: получается нежирным и наваристым

Харчо – это пряный суп с большим количеством мяса, специй и зелени. Но чтобы бульон был наваристым, но при этом жирным – стоит выбрать правильную основу. На этот случай отлично подходит сочная говядина.

Идея приготовления супа пища на говядине с гренками опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram.

На каком мясе готовить настоящий харчо: получается нежирным и наваристым

Ингредиенты на 2,5 литра

  • говядина – 500 г
  • лук, морковь, ласвровый лист (для бульона)
  • рис – 120 г
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  • соль – 18 г
  • лук – 150 г (2 маленьких шт.)
  • чеснок – 2 зубчика
  • кориндр – 1 ч.л
  • хмели-сунели – 1 ч.л
  • перец чили – 0,5 ч.л
  • перетертые томаты – 250 г
  • томатная паста – 1 ст.л
  • отжика – 1 ч.л
  • ткемали – 2 ст.л
  • петрушка и кинза – 20 г

Для гренок:

На каком мясе готовить настоящий харчо: получается нежирным и наваристым
  • черный хлеб
  • чесночная смесь
  • соль, масло

Способ приготовления:

На каком мясе готовить настоящий харчо: получается нежирным и наваристым

1. Сначала запекаем или обжариваем мясо (для того, чтобы суп был более наваристым и меньше белой пенки).

2. Перекладываем в кастрюлю (2,5 л), заливаем водой и ставим на огонь до кипения. После закипания нужно снять белую пенку и все излишне с бульона. Кладем целую морковь, лук и лавровый лист. Оставляем кипеть на среднем огне до готовности мяса.

3. Вынимаем все из бульона, кладем не промытый рис и соль. Оставляем вариться на маленьком огне 20 минут.

На каком мясе готовить настоящий харчо: получается нежирным и наваристым

4. Тем временем готовим зажарку.

5. На разогретую сковороду вливаем масло, кладем лук, чеснок и специи, перемешиваем и оставляем жариться на среднем огне 10 минут.

6. В перетертые томаты кладем томатную пасту, перемешиваем и вливаем в лук.

На каком мясе готовить настоящий харчо: получается нежирным и наваристым

7. Оставляем тушиться на среднем огне 10 минут.

8. Переводим зажарку в бульон с рисом. Кладем туда же аджику и соус ткемали. Возвращаем уже нарезанное мясо и петрушку, перемешиваем, выключаем огонь и оставляем суп настояться, пока готовим гренки.

На каком мясе готовить настоящий харчо: получается нежирным и наваристым

9. Готовим гренки: нарезаем хлеб, перекладываем в пакет, добавляем перетертую смесь чеснока, соль, масло, перемешиваем.

10. Выкладываем на противень и отправляем в духовку на 10-12 минут при температуре 200 градусов.

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