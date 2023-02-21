На каком мясе готовить настоящий харчо: получается нежирным и наваристым
Харчо – это пряный суп с большим количеством мяса, специй и зелени. Но чтобы бульон был наваристым, но при этом жирным – стоит выбрать правильную основу. На этот случай отлично подходит сочная говядина.
Идея приготовления супа пища на говядине с гренками опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram.
Ингредиенты на 2,5 литра
- говядина – 500 г
- лук, морковь, ласвровый лист (для бульона)
- рис – 120 г
- соль – 18 г
- лук – 150 г (2 маленьких шт.)
- чеснок – 2 зубчика
- кориндр – 1 ч.л
- хмели-сунели – 1 ч.л
- перец чили – 0,5 ч.л
- перетертые томаты – 250 г
- томатная паста – 1 ст.л
- отжика – 1 ч.л
- ткемали – 2 ст.л
- петрушка и кинза – 20 г
Для гренок:
- черный хлеб
- чесночная смесь
- соль, масло
Способ приготовления:
1. Сначала запекаем или обжариваем мясо (для того, чтобы суп был более наваристым и меньше белой пенки).
2. Перекладываем в кастрюлю (2,5 л), заливаем водой и ставим на огонь до кипения. После закипания нужно снять белую пенку и все излишне с бульона. Кладем целую морковь, лук и лавровый лист. Оставляем кипеть на среднем огне до готовности мяса.
3. Вынимаем все из бульона, кладем не промытый рис и соль. Оставляем вариться на маленьком огне 20 минут.
4. Тем временем готовим зажарку.
5. На разогретую сковороду вливаем масло, кладем лук, чеснок и специи, перемешиваем и оставляем жариться на среднем огне 10 минут.
6. В перетертые томаты кладем томатную пасту, перемешиваем и вливаем в лук.
7. Оставляем тушиться на среднем огне 10 минут.
8. Переводим зажарку в бульон с рисом. Кладем туда же аджику и соус ткемали. Возвращаем уже нарезанное мясо и петрушку, перемешиваем, выключаем огонь и оставляем суп настояться, пока готовим гренки.
9. Готовим гренки: нарезаем хлеб, перекладываем в пакет, добавляем перетертую смесь чеснока, соль, масло, перемешиваем.
10. Выкладываем на противень и отправляем в духовку на 10-12 минут при температуре 200 градусов.
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