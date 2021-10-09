"Это история о завтраке в постель": Арсен Мирзоян об испорченных блюдах и почему он не солит свинину. Эксклюзив

Талантливый человек, талантлив во всем – говорится в известном афоризме и с ним не поспоришь, когда речь идет о певце, заслуженном артисте Украины, участнике талант-шоу "Голос країни" Арсене Мирзояне. Артист между концертами, записями новых песен и съемками клипов находит еще время и для того, чтобы готовить. Судя по его соцсетям и отзывам друзей, это у него довольно талантливо получается.

О кулинарных увлечениях, фирменных блюдах и о том, кто главный на кухне в семье, Арсен Мирзоян поделился в эксклюзивном интервью для FoodOboz.

– В социальных сетях вы часто делитесь фото своих кулинарных экспериментов. Часто готовите? Это традиция или больше готовите под настроение?

– Для меня – это медитация, я полностью растворяюсь в процессе. Даже если уставший – этот процесс придает мне сил.

Видео дня

– Есть ли у вас фирменное блюдо?

– У меня нет фирменного блюда, есть разные трактовки и интерпретации. Я стараюсь воссоздать блюдо согласно истории его создания и фантазировать на тему: 1) "а как бы" и 2) адаптация под сегодняшний день, имею в виду технический прогресс.

– Приготовление еды таки мужское занятие или все же женское? Изменились в обществе за последние годы взгляды на это, как считаете?

– Я не помню ни от кого из моих знакомых фразу: денатурация белка, или как макромолекула теряет свое нативное состояние. Поэтому для некоторых маринованное мясо кажется сырым, хотя для поваров – это химический способ приготовления. А кто-то готовит без всех этих знаний – природа подсказывает. Очевидно – я не вижу разделения по половому признаку.

– Часто готовите вдвоем с женой, что это за блюда?

– Часто, но каждый свое. Мы любим принимать гостей и я чаще использую огненный метод – мангал, а жена пользуется преимуществами современной кухни. Чаще на костре – рыба, овощи. Тоня (Антонина Матвиенко. – Ред.) пользуется духовкой – открытый огонь не для нее. Например, фаршированный перец она запекает. Я варю. Сорта перца для этого тоже разные. Рататуй Тоня тушит, а я – наоборот, запекаю в духовке. Или сельдь под шубой: мы готовим ингредиенты вместе, а потом каждый отдельно создает свое творение.

– Есть ли у вас семейная традиция вместе ужинать или, например, обедать на выходные? Если да, то какие блюда готовите и кто обычно это делает?

– Есть традиция завтракать. Это как раз история о завтраке в постель. Тот, кто завозит Нину (дочь Арсена и Тони. – Ред.) в сад, тот приезжает и готовит завтрак на двоих. Обычно – это яичница во всех фантазиях. Фритата, по-деревенски с салом, с беконом и томатами. Омлеты с грибами, или с зеленью и сыром. Салаты и тосты.

– Расскажите, есть ли такое блюдо, которое вы бы мечтали научиться готовить и что нужно для того, чтобы вкусно готовить, достаточно лишь желания?

– Я когда хочу научиться, беру и делаю. Если я что-то не знаю – есть Google, а затем опыт и усовершенствование. Можно пофантазировать и попробовать что-то свое. Но это тоже метод проб и ошибок. Когда-то я готовил фондю, и уже очень хорошо это делал, тогда я решил: добавлю измельченный грецкий орех. Ну, и добавил на свою голову. Сыр посинел, а сама смесь перестала быть однородной. Записал я себе эту ошибку.

– Назовите самое необычное блюдо, которое приходилось пробовать.

– Соте из птиц. Все мы видели видео, как большие стаи маленьких птичек образуют в небе черные, густые облака. Поскольку это подвид соловьиных, то они очень маленькие и едят их, как тюльку.

– Готовите шашлыки? Если так – поделитесь рецептом, в чем обычно маринуете мясо и какое выбираете?

– Иногда делаю пюре из лука и петрушки и мариную в нем. Преимущественно, мясо – свинина, его не мариную, а главное – не солю. Свинину солят уже готовую, перед подачей. Обычно, когда на одежду попадает жир, мы посыпаем его солью – вот почему свинину не солю. Соль это всем нам знакомый NaCl. Соли натрия во взаимодействии с жирами образуют стеарат натрия (мыло).

– Есть ли блюда, которые вы ненавидите и с чем это связано?

– Молочные каши, супы. Вот мне с детства непонятны эти блюда. Просто не понимаю эту эстетику.

– Готовите для детей? Их любимые блюда?

– Да, сырники, котлеты, плов, борщ, пасты, ну и гриль – малые очень любят на гриле, даже сосиски.