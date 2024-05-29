Баклажаны – очень полезные, вкусные и простые в приготовлении овощи, которые могут быть основой для приготовления закусок, икры. Еще их можно тушить с овощами и сливками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушенных баклажанов со сливками и специями.

Ингредиенты:

лук – 3-4 шт.

баклажаны – 4 шт.

соль – 1/2 или 1 ч. л.

перец – 1/3 ч.л.

чеснок сухой – 1 ч.л.

сливки или сметана – 150-200 мл

масло для жарки

зелень

Способ приготовления:

1️. Лук нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на сковороде добавив масло, до золотистого цвета.

2. Добавьте очищенные от кожуры баклажаны, жарьте до готовности.

3️. Добавьте специи: соль, перец, чеснок и залейте сливками или сметаной (сметаны – 3-4 ст.л.), жарьте еще 2-3 минуты помешивая.

Перед подачей посыпьте измельченной зеленью!

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