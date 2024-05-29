На вкус как белые грибы: быстрая и бюджетная закуска из баклажанов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт баклажанов в сметане

Баклажаны – очень полезные, вкусные и простые в приготовлении овощи, которые могут быть основой для приготовления закусок, икры. Еще их можно тушить с овощами и сливками.

Баклажаны для приготовления блюд

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушенных баклажанов со сливками и специями.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • лук – 3-4 шт.
  • баклажаны – 4 шт.
  • соль – 1/2 или 1 ч. л.
  • перец – 1/3 ч.л.
  • чеснок сухой – 1 ч.л. 
  • сливки или сметана – 150-200 мл
  • масло для жарки
  • зелень

Способ приготовления:

1️. Лук нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на сковороде добавив масло, до золотистого цвета.

Жареный лук

2. Добавьте очищенные от кожуры баклажаны, жарьте до готовности.

Баклажаны для блюда

3️. Добавьте специи: соль, перец, чеснок и залейте сливками или сметаной (сметаны – 3-4 ст.л.), жарьте еще 2-3 минуты помешивая.

Приготовление блюда

Перед подачей посыпьте измельченной зеленью!

Готовая закуска

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