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На вкус как белые грибы: быстрая и бюджетная закуска из баклажанов
Баклажаны – очень полезные, вкусные и простые в приготовлении овощи, которые могут быть основой для приготовления закусок, икры. Еще их можно тушить с овощами и сливками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушенных баклажанов со сливками и специями.
Ингредиенты:
- лук – 3-4 шт.
- баклажаны – 4 шт.
- соль – 1/2 или 1 ч. л.
- перец – 1/3 ч.л.
- чеснок сухой – 1 ч.л.
- сливки или сметана – 150-200 мл
- масло для жарки
- зелень
Способ приготовления:
1️. Лук нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на сковороде добавив масло, до золотистого цвета.
2. Добавьте очищенные от кожуры баклажаны, жарьте до готовности.
3️. Добавьте специи: соль, перец, чеснок и залейте сливками или сметаной (сметаны – 3-4 ст.л.), жарьте еще 2-3 минуты помешивая.
Перед подачей посыпьте измельченной зеленью!
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