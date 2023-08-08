На вкус как грибы: рецепт жареных баклажанов в яйце для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт баклажанов

Баклажаны могут быть отличными овощами для приготовления вкусных закусок, а также салатов, икры. Еще их можно запекать, жарить и готовить вкусные салаты и закуски на зиму. 

Баклажаны для приготовления блюда

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного блюда из баклажанов, со специями и сметаной, которые по вкусу будут напоминать грибы. 

Запеченные баклажаны
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Ингредиенты:

  • Баклажаны – 5 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Соль и молотый перец – по вкусу 
  • Чеснок – 2-3 зуб. 
  • Сметана – 2 ст. л. 
  • Сушеный базилик 
  • Сметана 

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте, очистите от кожуры, нарежьте их крупными кубиками, посолите и оставьте на 15-20 минут, чтобы ушла горечь. После помойте водой. 

Домашние баклажаны

2. Взбейте яйца с солью, добавьте перец, сушенный базилик и измельченный чеснок. Добавьте в эту массу порезанные баклажаны и оставьте на несколько часов. После переложите баклажаны с яичной жидкостью на разогретую сковородку и жарьте до золотистой корочки.

Как вкусно приготовить баклажаны

3. В самом конце добавьте сметану, тщательно перемешайте, накройте сковородку крышкой и тушите еще 5-7 минут. 

Как запечь баклажаны в духовке

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