Баклажаны могут быть отличными овощами для приготовления вкусных закусок, а также салатов, икры. Еще их можно запекать, жарить и готовить вкусные салаты и закуски на зиму.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного блюда из баклажанов, со специями и сметаной, которые по вкусу будут напоминать грибы.

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Ингредиенты:

Баклажаны – 5 шт.

Яйца – 3 шт.

Соль и молотый перец – по вкусу

Чеснок – 2-3 зуб.

Сметана – 2 ст. л.

Сушеный базилик

Сметана

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте, очистите от кожуры, нарежьте их крупными кубиками, посолите и оставьте на 15-20 минут, чтобы ушла горечь. После помойте водой.

2. Взбейте яйца с солью, добавьте перец, сушенный базилик и измельченный чеснок. Добавьте в эту массу порезанные баклажаны и оставьте на несколько часов. После переложите баклажаны с яичной жидкостью на разогретую сковородку и жарьте до золотистой корочки.

3. В самом конце добавьте сметану, тщательно перемешайте, накройте сковородку крышкой и тушите еще 5-7 минут.

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