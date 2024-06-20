Как вкусно приготовить баклажаны

Баклажаны можно готовить в духовке, тушить с овощами и сметаной, а еще можно жарить и делать закуски и икру. Еще их можно мариновать и консервировать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушенных баклажанов со сметаной, которые по вкусу будут как грибы.

Ингредиенты:

лук – 3-4 шт.

баклажаны – 4 шт.

соль – 1/2 или 1 ч.л.

перец – 1/3 ч.л.

чеснок сухой – 1 ч.л. без горки

сливки или сметана – 150-200 мл

масло для жарки

зелень

Способ приготовления:

1️. Лук нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на сковороде добавив масло, до золотистого цвета.

2️. Добавьте очищенные от кожуры баклажаны, жарьте до готовности.

3️. Добавьте специи: соль, перец, чеснок, сверху залейте сливками или сметаной (сметаны – 3-4 ст.л.), жарьте еще 2-3 минуты помешивая.

Подавайте блюдо с порезанной зеленью!

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