Как вкусно приготовить баклажаны

На вкус как грибы: тушенные баклажаны в сметане за 15 минут
Баклажаны можно готовить в духовке, тушить с овощами и сметаной, а еще можно жарить и делать закуски и икру. Еще их можно мариновать и консервировать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушенных баклажанов со сметаной, которые по вкусу будут как грибы.
Ингредиенты:
- лук – 3-4 шт.
- баклажаны – 4 шт.
- соль – 1/2 или 1 ч.л.
- перец – 1/3 ч.л.
- чеснок сухой – 1 ч.л. без горки
- сливки или сметана – 150-200 мл
- масло для жарки
- зелень
Способ приготовления:
1️. Лук нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на сковороде добавив масло, до золотистого цвета.
2️. Добавьте очищенные от кожуры баклажаны, жарьте до готовности.
3️. Добавьте специи: соль, перец, чеснок, сверху залейте сливками или сметаной (сметаны – 3-4 ст.л.), жарьте еще 2-3 минуты помешивая.
Подавайте блюдо с порезанной зеленью!
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