На вкус как грибы: тушенные баклажаны в сметане за 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкусные баклажаны в сметане

Баклажаны можно готовить в духовке, тушить с овощами и сметаной, а еще можно жарить и делать закуски и икру. Еще их можно мариновать и консервировать. 

Как вкусно приготовить баклажаны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушенных баклажанов со сметаной, которые по вкусу будут как грибы. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • лук – 3-4 шт.
  • баклажаны – 4 шт.
  • соль – 1/2 или 1 ч.л.
  • перец – 1/3 ч.л.
  • чеснок сухой – 1 ч.л. без горки
  • сливки или сметана – 150-200 мл
  • масло для жарки
  • зелень

Способ приготовления: 

1️. Лук нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на сковороде добавив масло, до золотистого цвета.

Лук для блюда

2️. Добавьте очищенные от кожуры баклажаны, жарьте до готовности.

Баклажаны для блюда

3️. Добавьте специи: соль, перец, чеснок, сверху залейте сливками или сметаной (сметаны – 3-4 ст.л.), жарьте еще 2-3 минуты помешивая.

Сливки для блюда

Подавайте блюдо с порезанной зеленью! 

Готовая закуска

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