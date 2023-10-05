Видео дня
На вкус, как мясо: фаршированные баклажаны с сыром
Баклажаны можно готовить по-разному: запекать, жарить, тушить с овощами и соусами. Еще очень вкусно будет, если нафаршировать их мясом, сыром.
Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом запеченных баклажанов с фаршем и сыром "Моцарелла".
Ингредиенты:
- Баклажаны
- Фарш – 400 г
- Сыр моцарелла – 250 г
- Томатная паста – 1 ст. л.
- Паприка – щепотка
- Соль – щепотка
- Молотый перец – щепотка
- Масло и соль, чтобы обмазать баклажаны перед запеканием
Способ приготовления:
1. Баклажаны разрежьте пополам, сделайте надрезы, посолите и полейте растительным маслом.
2. Отправьте в духовку на 40 минут.
3. Тем временем обжарьте фарш до полуготовности, добавьте моцареллу, томатную пасту, соль и специи.
4. В готовых баклажанах достаньте серединку, делая челноки. Наполните начинкой, посыпьте сыром и еще на 10 минут в духовку.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: