Баклажаны можно готовить по-разному: запекать, жарить, тушить с овощами и соусами. Еще очень вкусно будет, если нафаршировать их мясом, сыром.

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом запеченных баклажанов с фаршем и сыром "Моцарелла".

Ингредиенты:

Баклажаны

Фарш – 400 г

Сыр моцарелла – 250 г

Томатная паста – 1 ст. л.

Паприка – щепотка

Соль – щепотка

Молотый перец – щепотка

Масло и соль, чтобы обмазать баклажаны перед запеканием

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Способ приготовления:

1. Баклажаны разрежьте пополам, сделайте надрезы, посолите и полейте растительным маслом.

2. Отправьте в духовку на 40 минут.

3. Тем временем обжарьте фарш до полуготовности, добавьте моцареллу, томатную пасту, соль и специи.

4. В готовых баклажанах достаньте серединку, делая челноки. Наполните начинкой, посыпьте сыром и еще на 10 минут в духовку.

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