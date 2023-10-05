На вкус, как мясо: фаршированные баклажаны с сыром

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Запеченные баклажаны с начинкой

Баклажаны можно готовить по-разному: запекать, жарить, тушить с овощами и соусами. Еще очень вкусно будет, если нафаршировать их мясом, сыром. 

Как вкусно приготовить баклажаны

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом запеченных баклажанов с фаршем и сыром "Моцарелла".

Ингредиенты:

  • Баклажаны 
  • Фарш – 400 г
  • Сыр моцарелла – 250 г
  • Томатная паста – 1 ст. л. 
  • Паприка – щепотка
  • Соль – щепотка
  • Молотый перец – щепотка
  • Масло и соль, чтобы обмазать баклажаны перед запеканием
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Способ приготовления:

1. Баклажаны разрежьте пополам, сделайте надрезы, посолите и полейте растительным маслом.

Баклажаны для блюда

2. Отправьте в духовку на 40 минут.

Приготовление блюда

3. Тем временем обжарьте фарш до полуготовности, добавьте моцареллу, томатную пасту, соль и специи.

Фарш с сыром

4. В готовых баклажанах достаньте серединку, делая челноки. Наполните начинкой, посыпьте сыром и еще на 10 минут в духовку. 

Готовое блюдо

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