Цветная капуста в кляре

Цветную капусту можно использовать для приготовления пюре, а также супов, салатов, а еще ее можно жарить и тушить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной цветной капусты в панировочных сухарях с сыром.

Ингредиенты:

цветная капуста – 1 головка

яйца – 3 шт.

панировочные сухари – 120 г

сыр твердый – 130 г

молоко – 300 мл

лук – 1 средний

лавровый лист – 2 шт.

соль, перец, мускатный орех

Способ приготовления:

1. Цветную капусту разделите на соцветия. Воду подсолите, доведите до кипения и варите капусту. После достаньте ее, дайте ей немного остыть.

2. Добавляем специи по вкусу, панируем в взбитых яйцах и панировочных сухарях. Выкладываем на противень и запекаем 20-25 минут при 180 С.

3. Для соуса: в сотейник влейте молоко. Произвольно режем лук и добавляем к молоку, туда же бросаем лавровый лист. Молоко доводим до кипения, выключаем, накрываем крышкой и даем настояться хотя бы минут 20. Процеживаем его и откладываем в сторону. В сотейнике растапливаем масло, всыпаем муку и, постоянно помешивая, поджариваем ее до золотистого цвета. Затем вливаем молоко и варим соус снова постоянно помешивая до загустения. Далее добавляем тертый сыр, хорошо перемешиваем и продолжаем варить буквально несколько минут. Он должен получиться хорошей однородной консистенции. Далее снимаем с плиты, добавляем соль, перец и мускатный орех по вкусу.

Хрустящую капусту подаем с сырным соусом!

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