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На вкус, как пицца: ленивые пирожки с мясом и овощам на сковороде
Если вы хотите очень быстро приготовить сытное и вкусное блюдо для перекуса, идеальным вариантом будут ленивые пирожки, блины, оладьи. Готовить их можно с разными начинками, это может быть мясо, рыба, овощи, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых оладий с перцем, куриным мясом и луком.
Ингредиенты:
- Кефир – 270 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 230-250 г
- Соль
- Сода – 1 ч. л. не полная
Для начинки:
- Зеленый лук
- Перец болгарский – 1 шт.
- Курица копченая – 150 г
Способ приготовления:
1. Тесто: муку смешайте с содой и солью. Добавьте кефир, яйцо и перемешайте. Тесто должно быть густое, как на оладьи.
2. Начинка: порежьте кубиком мясо, перец и лук. Добавьте в тесто и перемешайте.
3. Жарьте на сковороде с растительным маслом на маленьком огне с двух сторон.
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