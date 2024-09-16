Если вы хотите очень быстро приготовить сытное и вкусное блюдо для перекуса, идеальным вариантом будут ленивые пирожки, блины, оладьи. Готовить их можно с разными начинками, это может быть мясо, рыба, овощи, сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых оладий с перцем, куриным мясом и луком.

Ингредиенты:

Кефир – 270 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 230-250 г

Соль

Сода – 1 ч. л. не полная

Для начинки:

Зеленый лук

Перец болгарский – 1 шт.

Курица копченая – 150 г

Способ приготовления:

1. Тесто: муку смешайте с содой и солью. Добавьте кефир, яйцо и перемешайте. Тесто должно быть густое, как на оладьи.

2. Начинка: порежьте кубиком мясо, перец и лук. Добавьте в тесто и перемешайте.

3. Жарьте на сковороде с растительным маслом на маленьком огне с двух сторон.

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