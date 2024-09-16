На вкус, как пицца: ленивые пирожки с мясом и овощам на сковороде

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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На вкус, как пицца: ленивые пирожки с мясом и овощам на сковороде

Если вы хотите очень быстро приготовить сытное и вкусное блюдо для перекуса, идеальным вариантом будут ленивые пирожки, блины, оладьи. Готовить их можно с разными начинками, это может быть мясо, рыба, овощи, сыр. 

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Ленивые пирожки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых оладий с перцем, куриным мясом и луком. 

Рецепт пирожков

Ингредиенты: 

  • Кефир – 270 г
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Мука – 230-250 г
  • Соль
  • Сода – 1 ч. л. не полная

Для начинки:

  • Зеленый лук
  • Перец болгарский – 1 шт. 
  • Курица копченая – 150 г

Способ приготовления: 

1. Тесто: муку смешайте с содой и солью. Добавьте кефир, яйцо и перемешайте. Тесто должно быть густое, как на оладьи. 

Тесто для пирожков

2. Начинка: порежьте кубиком мясо, перец и лук. Добавьте в тесто и перемешайте. 

Начинка для пирожков

3. Жарьте на сковороде с растительным маслом на маленьком огне с двух сторон. 

Готовые пирожки

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