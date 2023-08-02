На вкус как пицца: пышные оладьи с зеленым луком и вареными яйцами за 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Оладьи с луком и вареными яйцами

Оладьи – самое простое и сытное блюдо из муки. Для того, чтобы они были пышными, в основу добавьте соду или разрыхлитель. Если вы хотите, чтобы они были более сытными, в тесто можно добавить капусту, фарш, лук и яйца вареные, сыр твердый. 

Оладьи с яйцом и луком

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий с зеленым луком и вареным яйцами. 

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • кефир – 200 мл
  • яйца – 2 шт. 
  • сыр твердый – 70 г
  • мука – 130-150 г
  • сода – 0,5 ч. л. 
  • соль – 1 ч. л. 
  • вареное яйцо – 2-3 шт. 
  • зеленый лук – 3 стебля

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, добавьте кефир, тертый твердый сыр и перемешайте.

Ингредиенты для блюда

2. Добавьте соль, можно специи по вкусу. Также добавьте порезанные вареные яйца и лук, перемешайте. Добавьте муку и гашеную соду.

Тесто для оладий

3. Пожарьте с двух сторон до золотистости.

Оладьи с яйцом и луком

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