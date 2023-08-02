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На вкус как пицца: пышные оладьи с зеленым луком и вареными яйцами за 15 минут
Оладьи – самое простое и сытное блюдо из муки. Для того, чтобы они были пышными, в основу добавьте соду или разрыхлитель. Если вы хотите, чтобы они были более сытными, в тесто можно добавить капусту, фарш, лук и яйца вареные, сыр твердый.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий с зеленым луком и вареным яйцами.
Ингредиенты:
- кефир – 200 мл
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый – 70 г
- мука – 130-150 г
- сода – 0,5 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- вареное яйцо – 2-3 шт.
- зеленый лук – 3 стебля
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца, добавьте кефир, тертый твердый сыр и перемешайте.
2. Добавьте соль, можно специи по вкусу. Также добавьте порезанные вареные яйца и лук, перемешайте. Добавьте муку и гашеную соду.
3. Пожарьте с двух сторон до золотистости.
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