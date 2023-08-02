Оладьи – самое простое и сытное блюдо из муки. Для того, чтобы они были пышными, в основу добавьте соду или разрыхлитель. Если вы хотите, чтобы они были более сытными, в тесто можно добавить капусту, фарш, лук и яйца вареные, сыр твердый.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий с зеленым луком и вареным яйцами.

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Ингредиенты:

кефир – 200 мл

яйца – 2 шт.

сыр твердый – 70 г

мука – 130-150 г

сода – 0,5 ч. л.

соль – 1 ч. л.

вареное яйцо – 2-3 шт.

зеленый лук – 3 стебля

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, добавьте кефир, тертый твердый сыр и перемешайте.

2. Добавьте соль, можно специи по вкусу. Также добавьте порезанные вареные яйца и лук, перемешайте. Добавьте муку и гашеную соду.

3. Пожарьте с двух сторон до золотистости.

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