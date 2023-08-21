На вкус, как шашлык: запеченный картофель с хрустящей корочкой для сытного и вкусного ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт хрустящего молодого картофеля

Картофель можно готовить по-разному: делать пюре, запекать на огне, готовить в духовке, тушить с овощами и мясом, готовить в рукаве. Еще из картофеля получаются сытные запеканки, деруны, зразы, вареники, блины. 

Запеканка из картофеля

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля со специями и мясом. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • картофель молодой среднего размера – 1500 г
  • подбрюшина 300-400 г
  • паприка – 1/2 ч. л. 
  • масло 3-4 – ст. л. 
  • чеснок сушеный – 1/2 ч. л. или свежий – 2 зуб,
  • соль – 1 ч. л.
  • перец – 1/2 ч. л.

Дополнительно:

  • фольга и шампуры 

Способ приготовления:

1. Помойте картофель, сделайте маленькие надрезы на ней. 

Как вкусно приготовить картофель

2. Соедините специи и масло, смажьте картофель.

Специи и масло для картофеля

3. Нанизайте картофель и подбрюшину, чередуя друг с другом. Заверните шампур с картофелем в фольгу и поджарьте на углях до готовности.

Сколько готовить картофель с беконом

4. Снимите фольгу и поджарьте картофель до румяного цвета, постоянно поворачивая шампуры.

Проверять на готовность удобно деревянной шпажкой!

Готовое блюдо

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