Картофель можно готовить по-разному: делать пюре, запекать на огне, готовить в духовке, тушить с овощами и мясом, готовить в рукаве. Еще из картофеля получаются сытные запеканки, деруны, зразы, вареники, блины.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля со специями и мясом.

Видео дня

Ингредиенты:

картофель молодой среднего размера – 1500 г

подбрюшина 300-400 г

паприка – 1/2 ч. л.

масло 3-4 – ст. л.

чеснок сушеный – 1/2 ч. л. или свежий – 2 зуб,

соль – 1 ч. л.

перец – 1/2 ч. л.

Дополнительно:

фольга и шампуры

Способ приготовления:

1. Помойте картофель, сделайте маленькие надрезы на ней.

2. Соедините специи и масло, смажьте картофель.

3. Нанизайте картофель и подбрюшину, чередуя друг с другом. Заверните шампур с картофелем в фольгу и поджарьте на углях до готовности.

4. Снимите фольгу и поджарьте картофель до румяного цвета, постоянно поворачивая шампуры.

Проверять на готовность удобно деревянной шпажкой!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: