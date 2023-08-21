На вкус, как шашлык: запеченный картофель с хрустящей корочкой для сытного и вкусного ужина
Картофель можно готовить по-разному: делать пюре, запекать на огне, готовить в духовке, тушить с овощами и мясом, готовить в рукаве. Еще из картофеля получаются сытные запеканки, деруны, зразы, вареники, блины.
Кулинар Татьяна Литвинова поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля со специями и мясом.
Ингредиенты:
- картофель молодой среднего размера – 1500 г
- подбрюшина 300-400 г
- паприка – 1/2 ч. л.
- масло 3-4 – ст. л.
- чеснок сушеный – 1/2 ч. л. или свежий – 2 зуб,
- соль – 1 ч. л.
- перец – 1/2 ч. л.
Дополнительно:
- фольга и шампуры
Способ приготовления:
1. Помойте картофель, сделайте маленькие надрезы на ней.
2. Соедините специи и масло, смажьте картофель.
3. Нанизайте картофель и подбрюшину, чередуя друг с другом. Заверните шампур с картофелем в фольгу и поджарьте на углях до готовности.
4. Снимите фольгу и поджарьте картофель до румяного цвета, постоянно поворачивая шампуры.
Проверять на готовность удобно деревянной шпажкой!
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