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На вкус, как суши: крабовый салат по-новому
Салат из крабовых палочек можно готовить с рисом и без, добавляя нори, которые придадут блюду оригинального вкуса. Заправлять салат лучше домашним майонезом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с рисом, крабовыми палочками, листьями нори и свежими огурцами.
Ингредиенты:
- отварной рис до готовности
- крабовые палочки
- свежие огурцы
- отварные яйца
- листья норе порезать
- майонез
- соль перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Рис отварите, охладите.
2. Порежьте крабовые палочки, огурцы, яйца и нори.
3. Переложите все в миску, добавьте майонез, соль, специи и перемешайте.
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