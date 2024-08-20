На вкус, как суши: крабовый салат по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
615
Рецепт салата

Салат из крабовых палочек можно готовить с рисом и без, добавляя нори, которые придадут блюду оригинального вкуса. Заправлять салат лучше домашним майонезом.

Видео дня
Крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с рисом, крабовыми палочками, листьями нори и свежими огурцами.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • отварной рис до готовности
  • крабовые палочки
  • свежие огурцы
  • отварные яйца
  • листья норе порезать
  • майонез
  • соль перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Рис отварите, охладите. 

Ингредиенты для салата

2. Порежьте крабовые палочки, огурцы, яйца и нори.

Приготовление блюда

3. Переложите все в миску, добавьте майонез, соль, специи и перемешайте.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептсалат

Сейчас мы готовим

Все рецепты