Крабовый салат

Салат из крабовых палочек можно готовить с рисом и без, добавляя нори, которые придадут блюду оригинального вкуса. Заправлять салат лучше домашним майонезом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с рисом, крабовыми палочками, листьями нори и свежими огурцами.

Ингредиенты:

отварной рис до готовности

крабовые палочки

свежие огурцы

отварные яйца

листья норе порезать

майонез

соль перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Рис отварите, охладите.

2. Порежьте крабовые палочки, огурцы, яйца и нори.

3. Переложите все в миску, добавьте майонез, соль, специи и перемешайте.

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