На воде, квасе, кефире или сметане: на чем лучше готовить летнюю окрошку

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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На воде, квасе, кефире или сметане: на чем лучше готовить летнюю окрошку

Лето – идеальное время для приготовления вкусных и легких блюд, среди которых окрошка занимает особое место. К тому же готовить ее можно на минеральной и обычной воде, а также кефире и даже квасе. 

Как правильно приготовить окрошку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, летней окрошки, со свежими огурцами, вареными яйцами и водой. 

Рецепт окрошки
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Ингредиенты: 

  • 3-4 куриных бедра
  • 3-4 средних картофеля
  • 2-3 огурца
  • 5 яиц
  • зелень(укроп и лук)
  • майонез – 200 г
  • соль, лимонная кислота
  • 1 ст. л. горчицы
  • 2,5-2,8 л воды

Способ приготовления: 

1. Картофель, яйца и мясо отварите. Мясо нарежьте на маленькие кусочки. Картошку, огурцы и яйца тоже мелко нарежьте.

Ингредиенты для блюда

2. Зелень мелко нарежьте.

С чем лучше готовить окрошку

3. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте майонез и горчицу, все хорошо перемешайте и добавьте порциями воду, посолите и всыпьте лимонную кислоту. Хорошо мешаем до растворения и добавьте всю воду.

Окрошка на воде

Подавайте окрошку с горчицей и лимоном, будет очень вкусно!

Готовое блюдо

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