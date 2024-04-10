На воде, квасе, кефире или сметане: на чем лучше готовить летнюю окрошку

Лето – идеальное время для приготовления вкусных и легких блюд, среди которых окрошка занимает особое место. К тому же готовить ее можно на минеральной и обычной воде, а также кефире и даже квасе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, летней окрошки, со свежими огурцами, вареными яйцами и водой.

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Ингредиенты:

3-4 куриных бедра

3-4 средних картофеля

2-3 огурца

5 яиц

зелень(укроп и лук)

майонез – 200 г

соль, лимонная кислота

1 ст. л. горчицы

2,5-2,8 л воды

Способ приготовления:

1. Картофель, яйца и мясо отварите. Мясо нарежьте на маленькие кусочки. Картошку, огурцы и яйца тоже мелко нарежьте.

2. Зелень мелко нарежьте.

3. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте майонез и горчицу, все хорошо перемешайте и добавьте порциями воду, посолите и всыпьте лимонную кислоту. Хорошо мешаем до растворения и добавьте всю воду.

Подавайте окрошку с горчицей и лимоном, будет очень вкусно!

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