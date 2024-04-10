На воде, квасе, кефире или сметане: на чем лучше готовить летнюю окрошку
Лето – идеальное время для приготовления вкусных и легких блюд, среди которых окрошка занимает особое место. К тому же готовить ее можно на минеральной и обычной воде, а также кефире и даже квасе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, летней окрошки, со свежими огурцами, вареными яйцами и водой.
Ингредиенты:
- 3-4 куриных бедра
- 3-4 средних картофеля
- 2-3 огурца
- 5 яиц
- зелень(укроп и лук)
- майонез – 200 г
- соль, лимонная кислота
- 1 ст. л. горчицы
- 2,5-2,8 л воды
Способ приготовления:
1. Картофель, яйца и мясо отварите. Мясо нарежьте на маленькие кусочки. Картошку, огурцы и яйца тоже мелко нарежьте.
2. Зелень мелко нарежьте.
3. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте майонез и горчицу, все хорошо перемешайте и добавьте порциями воду, посолите и всыпьте лимонную кислоту. Хорошо мешаем до растворения и добавьте всю воду.
Подавайте окрошку с горчицей и лимоном, будет очень вкусно!
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