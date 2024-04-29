Из лаваша можно готовить домашнюю лазанью, пироги, запеканки, а также сытные трубочки с сыром, грибами, рыбой и сладкими начинками, например с ягодами, творогом, яблоками. Еще лаваш может быть альтернативой хлебу.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сыром, зеленью и зеленым луком.

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Ингредиенты:

Лаваш – 4 шт.

Майонез с чесноком – 200 г

Сыр моцарелла – 400 г

Зеленый лук – 120 г

Кинза по желанию – 80 г

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, лук и кинзу мелко нарежьте.

2. Лаваш смажьте майонезом, присыпьте сыром и зеленью.

3. Сверните в трубочки и готовьте на гриле.

Есть блюдо лучше горячим!

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