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На завтрак, обед, перекус и ужин: ленивые трубочки из лаваша за 10 минут
Из лаваша можно готовить домашнюю лазанью, пироги, запеканки, а также сытные трубочки с сыром, грибами, рыбой и сладкими начинками, например с ягодами, творогом, яблоками. Еще лаваш может быть альтернативой хлебу.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сыром, зеленью и зеленым луком.
Ингредиенты:
- Лаваш – 4 шт.
- Майонез с чесноком – 200 г
- Сыр моцарелла – 400 г
- Зеленый лук – 120 г
- Кинза по желанию – 80 г
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, лук и кинзу мелко нарежьте.
2. Лаваш смажьте майонезом, присыпьте сыром и зеленью.
3. Сверните в трубочки и готовьте на гриле.
Есть блюдо лучше горячим!
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