На завтрак, обед, перекус и ужин: ленивые трубочки из лаваша за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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На завтрак, обед, перекус и ужин: ленивые трубочки из лаваша за 10 минут

Из лаваша можно готовить домашнюю лазанью, пироги, запеканки, а также сытные трубочки с сыром, грибами, рыбой и сладкими начинками, например с ягодами, творогом, яблоками. Еще лаваш может быть альтернативой хлебу.

Сытное блюдо из лаваша

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сыром, зеленью и зеленым луком. 

Что приготовить из лаваша
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Ингредиенты:

  • Лаваш – 4 шт. 
  • Майонез с чесноком – 200 г
  • Сыр моцарелла – 400 г
  • Зеленый лук – 120 г
  • Кинза по желанию – 80 г

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, лук и кинзу мелко нарежьте.

Тертый сыр

2. Лаваш смажьте майонезом, присыпьте сыром и зеленью.

Начинка для блюда

3. Сверните в трубочки и готовьте на гриле.

Трубочки на гриле

Есть блюдо лучше горячим! 

Готовые трубочки

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