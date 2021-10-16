Надо есть два раза в неделю: названы полезные виды рыб

Чтобы жить дольше и быть здоровее следует еженедельно есть рыбу. Наибольшую пользу для тех, кто решил следовать этому правилу принесут: лосось, скумбрия, сардины, сельдь и анчоусы.

Как рассказала американский диетолог Майа Феллер в интервью изданию Well and Good, именно эти виды рыб составляют основной рацион в тех регионах, где чаще встречаются долгожители. Она же советует готовить рыбные блюда не реже чем два раза в неделю

Специалист объяснила, что именно лосось, скумбрия, сардины, сельдь и анчоусы богаты омега-3-ненасыщенными жирными кислотами. Также в них содержатся: селен, цинк, йод, магний, калий, фосфор, железо, витамин D и постный белок.

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"Причина, по которой омега-3 связаны с долголетием, заключается в том, что они задействованы во многих системах организма, включая здоровье мозга, центральной нервной системы и сердца", – сказала эксперт.

Еще одним аргументом в пользу именно этих рыб Феллер назвала небольшое количество присутствующей в них ртути.

"Ее высокое содержание наблюдается в тунце, морском окуне, марлине, королевской макрели, акуле и рыбе-мече. Но я предлагаю другой список рыб", – акцентировала врач.

Говоря о наиболее полезном способе приготовления морепродуктов, Феллер отметила, что рецепт должен быть максимально прост и включать в себя: соль, воду, перец, оливковое масло и саму рыбу.

"В случае регулярного присутствия в рационе блюд из этой рыбы, будет снижаться риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и стресса", – сказала диетолог.

Говоря об эффекте такой диеты, Феллер не стала его прогнозировать, но подчеркнула, чтобы ощутить влияние такого рациона на здоровье, необходимо "сделать его привычкой".

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