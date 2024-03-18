Надоел обычный картофель: как оригинально и быстро приготовить овощ
Жареный картофель или пюре – это уже очень привычные повседневные блюда. И, несмотря на их удачный вкус, иногда хочется чего-то нового и эффектного. На этот случай отлично подходит следующий вариант.
Идея приготовления запеченного картофеля с сыром дорбля опубликована на странице финалистки проекта "Мастер Шеф 12 сезон" Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Для праздничного стола такое блюдо тоже подходит.
Ингредиенты:
- картофель небольшой – 1 кг
- сыр дорбля – 150 г.
Ингредиенты для заправки:
- масло – 200 мл.
- соль – 1 ч.л.
- перец – 1 ч.л.
- паприка – 2 ч.л.
- чеснок сушеный – 2 ч.л.
- сушеные травы – 1 ч.л.
- петрушка
Способ приготовления:
1. Сварить картофель до полной готовности.
2. Выложить в форму для запекания и начать стаканом.
3. В миске смешайте все ингредиенты для заправки.
4. Полить ею картофель.
5. Сыр покрошить, выложить на картофель и между ним.
6. Выпекать в режиме Гриль с конвекцией 15 минут.
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