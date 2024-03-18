Надоел обычный картофель: как оригинально и быстро приготовить овощ

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
309
Надоел обычный картофель: как оригинально и быстро приготовить овощ

Жареный картофель или пюре – это уже очень привычные повседневные блюда. И, несмотря на их удачный вкус, иногда хочется чего-то нового и эффектного. На этот случай отлично подходит следующий вариант.

Идея приготовления запеченного картофеля с сыром дорбля опубликована на странице финалистки проекта "Мастер Шеф 12 сезон" Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Для праздничного стола такое блюдо тоже подходит.

Надоел обычный картофель: как оригинально и быстро приготовить овощ

Ингредиенты:

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  • картофель небольшой – 1 кг
  • сыр дорбля – 150 г.

Ингредиенты для заправки:

  • масло – 200 мл.
  • соль – 1 ч.л.
  • перец – 1 ч.л.
  • паприка – 2 ч.л.
  • чеснок сушеный – 2 ч.л.
  • сушеные травы – 1 ч.л.
  • петрушка

Способ приготовления:

Надоел обычный картофель: как оригинально и быстро приготовить овощ

1. Сварить картофель до полной готовности.

2. Выложить в форму для запекания и начать стаканом.

Надоел обычный картофель: как оригинально и быстро приготовить овощ

3. В миске смешайте все ингредиенты для заправки.

Надоел обычный картофель: как оригинально и быстро приготовить овощ

4. Полить ею картофель.

Надоел обычный картофель: как оригинально и быстро приготовить овощ

5. Сыр покрошить, выложить на картофель и между ним.

Надоел обычный картофель: как оригинально и быстро приготовить овощ

6. Выпекать в режиме Гриль с конвекцией 15 минут.

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