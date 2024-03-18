Жареный картофель или пюре – это уже очень привычные повседневные блюда. И, несмотря на их удачный вкус, иногда хочется чего-то нового и эффектного. На этот случай отлично подходит следующий вариант.

Идея приготовления запеченного картофеля с сыром дорбля опубликована на странице финалистки проекта "Мастер Шеф 12 сезон" Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Для праздничного стола такое блюдо тоже подходит.

Ингредиенты:

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картофель небольшой – 1 кг

сыр дорбля – 150 г.

Ингредиенты для заправки:

масло – 200 мл.

соль – 1 ч.л.

перец – 1 ч.л.

паприка – 2 ч.л.

чеснок сушеный – 2 ч.л.

сушеные травы – 1 ч.л.

петрушка

Способ приготовления:

1. Сварить картофель до полной готовности.

2. Выложить в форму для запекания и начать стаканом.

3. В миске смешайте все ингредиенты для заправки.

4. Полить ею картофель.

5. Сыр покрошить, выложить на картофель и между ним.

6. Выпекать в режиме Гриль с конвекцией 15 минут.

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