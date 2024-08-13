Надоели огурцы и помидоры: легкий летний салат с креветками и виноградом.

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Надоели огурцы и помидоры: легкий летний салат с креветками и виноградом.

Если вам надоело готовить салат из огурцов и помидоров, рекомендуем дочитать этот рецепт до конца. Именно в нем вы найдете новую, отличную идею для летнего салата с очень необычным сочетанием вкусов.

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Фудблогер с ником goptarenkonatali, в Instagram рассказала, как приготовить летний салат так, чтобы он был не только вкусен, но и очень интересен. В своем рецепте она объединила виноград и креветки.

Надоели огурцы и помидоры: легкий летний салат с креветками и виноградом.

Ингредиенты для салата

  • Креветки
  • Виноград
  • Маслины
  • Пермезан
  • Рукола или мик салатов
  • Сок лимона
  • Сушеный чеснок

Ингредиенты для заправки

  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Мед – 1 ч.л.
  • Сок лимона – 1 ч.л.
  • Горчица в зернах – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Креветки чистим и поджариваем на оливковом масле по 2 мин. с каждой стороны.

Надоели огурцы и помидоры: легкий летний салат с креветками и виноградом.

2. Добавляем щепотку сушеного чеснока и поливаем соком лимона.

3. Выкладываем на тарелку микс салатов, виноград, маслины, креветки.

Надоели огурцы и помидоры: легкий летний салат с креветками и виноградом.

4. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты для заправки.

Надоели огурцы и помидоры: легкий летний салат с креветками и виноградом.

5. Поливаем салат заправкой, а сверху присыпаем тертым пермезаном.

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