Надоели огурцы и помидоры: легкий летний салат с креветками и виноградом.
Если вам надоело готовить салат из огурцов и помидоров, рекомендуем дочитать этот рецепт до конца. Именно в нем вы найдете новую, отличную идею для летнего салата с очень необычным сочетанием вкусов.
Фудблогер с ником goptarenkonatali, в Instagram рассказала, как приготовить летний салат так, чтобы он был не только вкусен, но и очень интересен. В своем рецепте она объединила виноград и креветки.
Ингредиенты для салата
- Креветки
- Виноград
- Маслины
- Пермезан
- Рукола или мик салатов
- Сок лимона
- Сушеный чеснок
Ингредиенты для заправки
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Мед – 1 ч.л.
- Сок лимона – 1 ч.л.
- Горчица в зернах – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Креветки чистим и поджариваем на оливковом масле по 2 мин. с каждой стороны.
2. Добавляем щепотку сушеного чеснока и поливаем соком лимона.
3. Выкладываем на тарелку микс салатов, виноград, маслины, креветки.
4. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты для заправки.
5. Поливаем салат заправкой, а сверху присыпаем тертым пермезаном.
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