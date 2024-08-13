Если вам надоело готовить салат из огурцов и помидоров, рекомендуем дочитать этот рецепт до конца. Именно в нем вы найдете новую, отличную идею для летнего салата с очень необычным сочетанием вкусов.

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Фудблогер с ником goptarenkonatali, в Instagram рассказала, как приготовить летний салат так, чтобы он был не только вкусен, но и очень интересен. В своем рецепте она объединила виноград и креветки.

Ингредиенты для салата

Креветки

Виноград

Маслины

Пермезан

Рукола или мик салатов

Сок лимона

Сушеный чеснок

Ингредиенты для заправки

Оливковое масло – 2 ст.л.

Мед – 1 ч.л.

Сок лимона – 1 ч.л.

Горчица в зернах – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Креветки чистим и поджариваем на оливковом масле по 2 мин. с каждой стороны.

2. Добавляем щепотку сушеного чеснока и поливаем соком лимона.

3. Выкладываем на тарелку микс салатов, виноград, маслины, креветки.

4. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты для заправки.

5. Поливаем салат заправкой, а сверху присыпаем тертым пермезаном.

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