Наггетсы из кабачков: рецепт полезного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Наггетсы из кабачков: рецепт полезного блюда для ужина

Из кабачка можно готовить не только закуски на зиму, но и теплые салаты для ужина и обеда, а также рагу, соте, икру, рулеты. Еще из кабачков получаются очень вкусные оладьи, блины, запеканки, котлеты и даже наггетсы. 

Наггетсы из кабачка

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых наггетсов в панировочных сухарях с твердым сыром. 

Рецепт наггетсов
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Ингредиенты:

  • кабачки – 3 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • мука – 4 ст. л.
  • сухари панировочные – 200 г
  • сыр твердый – 100 г
  • соль, перец, сухой чеснок – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачок, добавьте специи, тщательно перемешайте. 

Свежие кабачки

2. Яйца взбейте с солью, а сухари перемешайте с тертым сыром. Затем обваляйте каждый кусочек в муке, яйцах и сухарях с сыром. 

Панировка для кабачков

3. Выложите на противень и готовьте в разогретой духовке при температуре 200 С примерно на 20 минут. 

Сколько запекать кабачковые наггетсы

Подавайте с сметаной! 

Готовое блюдо

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