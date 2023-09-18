Наггетсы из кабачков: рецепт полезного блюда для ужина
Из кабачка можно готовить не только закуски на зиму, но и теплые салаты для ужина и обеда, а также рагу, соте, икру, рулеты. Еще из кабачков получаются очень вкусные оладьи, блины, запеканки, котлеты и даже наггетсы.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых наггетсов в панировочных сухарях с твердым сыром.
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Ингредиенты:
- кабачки – 3 шт.
- яйца – 3 шт.
- мука – 4 ст. л.
- сухари панировочные – 200 г
- сыр твердый – 100 г
- соль, перец, сухой чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте кабачок, добавьте специи, тщательно перемешайте.
2. Яйца взбейте с солью, а сухари перемешайте с тертым сыром. Затем обваляйте каждый кусочек в муке, яйцах и сухарях с сыром.
3. Выложите на противень и готовьте в разогретой духовке при температуре 200 С примерно на 20 минут.
Подавайте с сметаной!
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