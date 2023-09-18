Из кабачка можно готовить не только закуски на зиму, но и теплые салаты для ужина и обеда, а также рагу, соте, икру, рулеты. Еще из кабачков получаются очень вкусные оладьи, блины, запеканки, котлеты и даже наггетсы.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых наггетсов в панировочных сухарях с твердым сыром.

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Ингредиенты:

кабачки – 3 шт.

яйца – 3 шт.

мука – 4 ст. л.

сухари панировочные – 200 г

сыр твердый – 100 г

соль, перец, сухой чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачок, добавьте специи, тщательно перемешайте.

2. Яйца взбейте с солью, а сухари перемешайте с тертым сыром. Затем обваляйте каждый кусочек в муке, яйцах и сухарях с сыром.

3. Выложите на противень и готовьте в разогретой духовке при температуре 200 С примерно на 20 минут.

Подавайте с сметаной!

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