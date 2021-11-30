Наилучшие соусы к мясу за 10 минут: топ-3
Мясо – идеальный осенний и зимний продукт, помимо того, что он полезный – еще и очень сытный. А также станет основой при приготовлении вкусных блюд, например, буженины, котлет, отбивных. Часто его добавляют в салаты.
При помощи маринада и специй можно придать мясу мягкость и прекрасный, пряный аромат, а вот благодаря соусам – раскрыть, а иногда и придать совершенно иной, невероятный вкус блюду.
Редакция FoodOboz собрала для вас подборку рецептов наилучших соусов для мяса от шеф-повара Анатолия Добровольского, которые вы с легкостью приготовите дома.
Ингредиенты:
Вишня без косточек – 600 г
Розмарин – 1 веточка
Бальзамический уксус – 80 г
Сахар – 2 ст. л.
Лук красный – 1 шт.
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разморозьте вишни, половину – 300 г, переложите в сотейник.
2. Туда же добавьте бальзамический уксус, сахар, перемешайте и отправьте на огонь.
3. Вишневую смесь доведите до кипения, переложите в блендер и взбейте до однородности.
4. Полученную смесь процедите через сито, перелейте снова сотейник и добавьте оставшиеся вишни, посолите, поперчите и снова доведите до кипения.
Мясо нужно поливать сразу горячим соусом и подавать.
Ингредиенты:
Масло растительное – 60 г
Соевый соус – 3 ст. л.
Рисовый уксус – 3 ст. л.
Тертый имбирь – 1 ст. л.
Сахар – 1/2 ст. л.
Соль – по вкусу
Зеленый лук – 5-6 шт.
Кунжут – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Налейте в чашу блендера растительное масло, добавьте соевый соус, рисовый уксус, сахар.
2. Натрите на мелкой терке имбирь и добавьте туда же.
3. Всю эту смесь перебейте до однородности, добавьте измельченный зеленый лук и снова взбейте.
4. В самом конце всыпьте кунжут и снова взбейте.
Этот соус можно использовать как для мяса, так и для рыбы.
3. Острый соус с чесноком и кинзой
Ингредиенты:
чеснок– 6 зуб.
перец чили – 1/2 шт.
оливковое масло – 100 г
яблочный уксус – 50 г
кинза – 2-3 ст. л.
соль – 0,5 ч. л.
сахар – 1 ч. л.
укроп и петрушка – горсть
Способ приготовления:
1. В блендер положите чеснок, добавьте оливковое масло, яблочный уксус.
2. Далее всыпьте кинзу, укроп, петрушку и половину перца чили.
3. Всыпьте соль, сахар и все перебейте до однородности.
Готовым соусом приправьте горячее мясо, будет очень вкусно и ароматно.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: