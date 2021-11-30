Наилучшие соусы к мясу за 10 минут: топ-3

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
4,3 т.
Как приготовить вкусный соус к мясу

Мясо – идеальный осенний и зимний продукт, помимо того, что он полезный – еще и очень сытный. А также станет основой при приготовлении вкусных блюд, например, буженины, котлет, отбивных. Часто его добавляют в салаты.

При помощи маринада и специй можно придать мясу мягкость и прекрасный, пряный аромат, а вот благодаря соусам – раскрыть, а иногда и придать совершенно иной, невероятный вкус блюду.

Редакция FoodOboz собрала для вас подборку рецептов наилучших соусов для мяса от шеф-повара Анатолия Добровольского, которые вы с легкостью приготовите дома.

1. Вишневый соус с розмарином

Вишневый соус
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Ингредиенты:

  • Вишня без косточек – 600 г

  • Розмарин – 1 веточка

  • Бальзамический уксус – 80 г

  • Сахар – 2 ст. л.

  • Лук красный – 1 шт.

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разморозьте вишни, половину – 300 г, переложите в сотейник.

2. Туда же добавьте бальзамический уксус, сахар, перемешайте и отправьте на огонь.

3. Вишневую смесь доведите до кипения, переложите в блендер и взбейте до однородности.

4. Полученную смесь процедите через сито, перелейте снова сотейник и добавьте оставшиеся вишни, посолите, поперчите и снова доведите до кипения.

Мясо нужно поливать сразу горячим соусом и подавать.

2. Имбирный соус с кунжутом

Как приготовить вкусный имбирный соус

Ингредиенты:

  • Масло растительное – 60 г

  • Соевый соус – 3 ст. л.

  • Рисовый уксус – 3 ст. л.

  • Тертый имбирь – 1 ст. л.

  • Сахар – 1/2 ст. л.

  • Соль – по вкусу

  • Зеленый лук – 5-6 шт.

  • Кунжут – 1 ст. л.

Способ приготовления:​​​​​​​

1. Налейте в чашу блендера растительное масло, добавьте соевый соус, рисовый уксус, сахар.

2. Натрите на мелкой терке имбирь и добавьте туда же.

3. Всю эту смесь перебейте до однородности, добавьте измельченный зеленый лук и снова взбейте.

4. В самом конце всыпьте кунжут и снова взбейте.

Этот соус можно использовать как для мяса, так и для рыбы.

Курица с имбирным соусом

3. Острый соус с чесноком и кинзой

Острый чесночный соус

Ингредиенты:

  • ​​​​​​​чеснок– 6 зуб.

  • перец чили – 1/2 шт.

  • оливковое масло – 100 г

  • яблочный уксус – 50 г

  • кинза – 2-3 ст. л.

  • соль – 0,5 ч. л.

  • ​​​​​​​сахар – 1 ч. л.

  • ​​​​​​​укроп и петрушка – горсть ​​​​​​​

Способ приготовления:​​​​​​​

1. В блендер положите чеснок, добавьте оливковое масло, яблочный уксус.

2. Далее всыпьте кинзу, ​​​​​​​укроп, петрушку и половину перца чили.

3. Всыпьте соль, сахар и все перебейте до однородности.

​​​​​​​Готовым соусом приправьте горячее мясо, будет очень вкусно и ароматно.

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