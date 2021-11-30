Наилучшие соусы к мясу за 10 минут: топ-3

Мясо – идеальный осенний и зимний продукт, помимо того, что он полезный – еще и очень сытный. А также станет основой при приготовлении вкусных блюд, например, буженины, котлет, отбивных. Часто его добавляют в салаты.

При помощи маринада и специй можно придать мясу мягкость и прекрасный, пряный аромат, а вот благодаря соусам – раскрыть, а иногда и придать совершенно иной, невероятный вкус блюду.

Редакция FoodOboz собрала для вас подборку рецептов наилучших соусов для мяса от шеф-повара Анатолия Добровольского, которые вы с легкостью приготовите дома.

1. Вишневый соус с розмарином

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Ингредиенты:

Вишня без косточек – 600 г

Розмарин – 1 веточка

Бальзамический уксус – 80 г

Сахар – 2 ст. л.

Лук красный – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разморозьте вишни, половину – 300 г, переложите в сотейник.

2. Туда же добавьте бальзамический уксус, сахар, перемешайте и отправьте на огонь.

3. Вишневую смесь доведите до кипения, переложите в блендер и взбейте до однородности.

4. Полученную смесь процедите через сито, перелейте снова сотейник и добавьте оставшиеся вишни, посолите, поперчите и снова доведите до кипения.

Мясо нужно поливать сразу горячим соусом и подавать.

2. Имбирный соус с кунжутом

Ингредиенты:

Масло растительное – 60 г

Соевый соус – 3 ст. л.

Рисовый уксус – 3 ст. л.

Тертый имбирь – 1 ст. л.

Сахар – 1/2 ст. л.

Соль – по вкусу

Зеленый лук – 5-6 шт.

Кунжут – 1 ст. л.

Способ приготовления:​​​​​​​

1. Налейте в чашу блендера растительное масло, добавьте соевый соус, рисовый уксус, сахар.

2. Натрите на мелкой терке имбирь и добавьте туда же.

3. Всю эту смесь перебейте до однородности, добавьте измельченный зеленый лук и снова взбейте.

4. В самом конце всыпьте кунжут и снова взбейте.

Этот соус можно использовать как для мяса, так и для рыбы.

3. Острый соус с чесноком и кинзой

Ингредиенты:

​​​​​​​чеснок– 6 зуб.

перец чили – 1/2 шт.

оливковое масло – 100 г

яблочный уксус – 50 г

кинза – 2-3 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

​​​​​​​сахар – 1 ч. л.

​​​​​​​укроп и петрушка – горсть ​​​​​​​

Способ приготовления:​​​​​​​

1. В блендер положите чеснок, добавьте оливковое масло, яблочный уксус.

2. Далее всыпьте кинзу, ​​​​​​​укроп, петрушку и половину перца чили.

3. Всыпьте соль, сахар и все перебейте до однородности.

​​​​​​​Готовым соусом приправьте горячее мясо, будет очень вкусно и ароматно.

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