Наилучший рецепт домашнего кетчупа от Татьяны Литвиновой

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт кетчупа от Татьяны Литвиновой

Помидоры – не только вкусные, но и очень полезные овощи, в них много много витамина А и К, а также значительное количество витаминов группы В, фолиевой кислоты и тиамина, а также всего лишь один томат обеспечивает около 40% суточной потребности в витамине С. К тому же они элементарны в приготовлении, из них можно делать гаспачо, добавлять в пиццу, делать салаты, а также лечо, аджику, солить в бочках и консервировать.

Судья "МастерШеф", кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом самого вкусного домашнего кетчупа, который будет пряным, вкусным, нежным и который вы с легкостью приготовите, (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Как приготовить вкусный кетчуп
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Ингредиенты:

  • помидоры – 6 кг (5 л сока)

  • яблоки – 1 кг

  • лук – 0,5 кг

  • чеснок – 5-6 зуб.

  • острый перец – 1 шт.

  • перец горошек – 1 ст. л.

  • перец душистый – 1 ст. л.

  • соль – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Помойте помидоры, обсушите, переложите в блендер и взбейте до однородности.

  2. Протрите обязательно полученную смесь через сито, чтобы все зернышки остались на нем.

  3. Перелейте томатную смесь в кастрюлю и доведите до кипения, варите пока он хорошо не уварится и его обьем не уменьшится.

  4. Яблоки помойте, удалите сердцевины и протушите их, протрите тяже через сито.

  5. Лук почистите, порежьте и хорошо протушите.

  6. Переложите лук и яблоки в блендер, перебейте до однородности.

  7. Полученную смесь добавьте в кипящий кетчуп, хорошо перемешайте и добавьте горький перец – разрежьте его.

  8. Все специи для него сложите в марлю, завяжите и положите в кастрюлю, перемешайте и варите кетчуп еще 20 минут.

  9. В самом конце добавьте соль, сахар и перемешайте.

  10. Достаньте мешочек со специями, хорошо отожмите их.

  11. Горячий соус снова перелейте в блендер и хорошо взбейте.

  12. Готовый кетчуп разлейте в стерильные банки и законсервируйте, хранить можно в холодильнике и просто в помещении с комнатной температурой.

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