Наилучший рецепт домашнего кетчупа от Татьяны Литвиновой
Помидоры – не только вкусные, но и очень полезные овощи, в них много много витамина А и К, а также значительное количество витаминов группы В, фолиевой кислоты и тиамина, а также всего лишь один томат обеспечивает около 40% суточной потребности в витамине С. К тому же они элементарны в приготовлении, из них можно делать гаспачо, добавлять в пиццу, делать салаты, а также лечо, аджику, солить в бочках и консервировать.
Судья "МастерШеф", кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом самого вкусного домашнего кетчупа, который будет пряным, вкусным, нежным и который вы с легкостью приготовите, (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Ингредиенты:
помидоры – 6 кг (5 л сока)
яблоки – 1 кг
лук – 0,5 кг
чеснок – 5-6 зуб.
острый перец – 1 шт.
перец горошек – 1 ст. л.
перец душистый – 1 ст. л.
соль – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Помойте помидоры, обсушите, переложите в блендер и взбейте до однородности.
Протрите обязательно полученную смесь через сито, чтобы все зернышки остались на нем.
Перелейте томатную смесь в кастрюлю и доведите до кипения, варите пока он хорошо не уварится и его обьем не уменьшится.
Яблоки помойте, удалите сердцевины и протушите их, протрите тяже через сито.
Лук почистите, порежьте и хорошо протушите.
Переложите лук и яблоки в блендер, перебейте до однородности.
Полученную смесь добавьте в кипящий кетчуп, хорошо перемешайте и добавьте горький перец – разрежьте его.
Все специи для него сложите в марлю, завяжите и положите в кастрюлю, перемешайте и варите кетчуп еще 20 минут.
В самом конце добавьте соль, сахар и перемешайте.
Достаньте мешочек со специями, хорошо отожмите их.
Горячий соус снова перелейте в блендер и хорошо взбейте.
Готовый кетчуп разлейте в стерильные банки и законсервируйте, хранить можно в холодильнике и просто в помещении с комнатной температурой.
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