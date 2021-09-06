Наилучший рецепт домашнего кетчупа от Татьяны Литвиновой

Помидоры – не только вкусные, но и очень полезные овощи, в них много много витамина А и К, а также значительное количество витаминов группы В, фолиевой кислоты и тиамина, а также всего лишь один томат обеспечивает около 40% суточной потребности в витамине С. К тому же они элементарны в приготовлении, из них можно делать гаспачо, добавлять в пиццу, делать салаты, а также лечо, аджику, солить в бочках и консервировать.

Судья "МастерШеф", кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом самого вкусного домашнего кетчупа, который будет пряным, вкусным, нежным и который вы с легкостью приготовите, (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

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Ингредиенты:

помидоры – 6 кг (5 л сока)

яблоки – 1 кг

лук – 0,5 кг

чеснок – 5-6 зуб.

острый перец – 1 шт.

перец горошек – 1 ст. л.

перец душистый – 1 ст. л.

соль – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Помойте помидоры, обсушите, переложите в блендер и взбейте до однородности. Протрите обязательно полученную смесь через сито, чтобы все зернышки остались на нем. Перелейте томатную смесь в кастрюлю и доведите до кипения, варите пока он хорошо не уварится и его обьем не уменьшится. Яблоки помойте, удалите сердцевины и протушите их, протрите тяже через сито. Лук почистите, порежьте и хорошо протушите. Переложите лук и яблоки в блендер, перебейте до однородности. Полученную смесь добавьте в кипящий кетчуп, хорошо перемешайте и добавьте горький перец – разрежьте его. Все специи для него сложите в марлю, завяжите и положите в кастрюлю, перемешайте и варите кетчуп еще 20 минут. В самом конце добавьте соль, сахар и перемешайте. Достаньте мешочек со специями, хорошо отожмите их. Горячий соус снова перелейте в блендер и хорошо взбейте. Готовый кетчуп разлейте в стерильные банки и законсервируйте, хранить можно в холодильнике и просто в помещении с комнатной температурой.

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