Наилучший соус для любого мяса – самый легкий способ приготовления

Соус – очень важный ингредиент во многих блюдах, который может сделать например, пиццу очень сочной и мягкой и сложно представить шашлык без него. Безусловно каждый может выбрать любой соус по вкусу, но лучше всего – его еще и приготовить самостоятельно, тогда вы точно будете уверены в его безопасности.

Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом универсального соуса, который идеально подойдет ко многим блюдам и приготовите вы его за 10 минут.

"Соус на сковородке"

Суть этого соуса в том, что его нужно готовить в той сковороде, где готовилось мясо.

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Ингредиенты:

Оливковое масло – 4 ст. л.

Средняя луковица – 1 шт.

Измельченный чеснок – 3 зуб.

Мука – 3 ст. л.

Лавровый лист – 1 шт.

Куриный или овощной бульон – 3 стакана

Сливочное масло – 1,5 ч. л.

Белое вино – 1/2 стакана

Способ приготовления:

На горячую сковороду после жарки мяса добавьте оливковое масло, сбавьте огонь и перемешайте, добавьте муку и измельченный чеснок. Во вторую также налейте масло, добавьте измельченный лук, перемешайте и хорошо обжарьте и переложите в первую сковороду. Все хорошо перемешайте и добавьте бульон, вино и перемешайте, накройте крышкой и готовьте еще 5 минут. В самом конце добавьте растопленное сливочное масло, добавьте специи.

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