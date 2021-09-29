Наилучший соус для любого мяса – самый легкий способ приготовления
Соус – очень важный ингредиент во многих блюдах, который может сделать например, пиццу очень сочной и мягкой и сложно представить шашлык без него. Безусловно каждый может выбрать любой соус по вкусу, но лучше всего – его еще и приготовить самостоятельно, тогда вы точно будете уверены в его безопасности.
Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом универсального соуса, который идеально подойдет ко многим блюдам и приготовите вы его за 10 минут.
"Соус на сковородке"
Суть этого соуса в том, что его нужно готовить в той сковороде, где готовилось мясо.
Ингредиенты:
Оливковое масло – 4 ст. л.
Средняя луковица – 1 шт.
Измельченный чеснок – 3 зуб.
Мука – 3 ст. л.
Лавровый лист – 1 шт.
Куриный или овощной бульон – 3 стакана
Сливочное масло – 1,5 ч. л.
Белое вино – 1/2 стакана
Способ приготовления:
На горячую сковороду после жарки мяса добавьте оливковое масло, сбавьте огонь и перемешайте, добавьте муку и измельченный чеснок.
Во вторую также налейте масло, добавьте измельченный лук, перемешайте и хорошо обжарьте и переложите в первую сковороду.
Все хорошо перемешайте и добавьте бульон, вино и перемешайте, накройте крышкой и готовьте еще 5 минут.
В самом конце добавьте растопленное сливочное масло, добавьте специи.
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