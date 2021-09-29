Наилучший соус для любого мяса – самый легкий способ приготовления

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный соус к мясу

Соус – очень важный ингредиент во многих блюдах, который может сделать например, пиццу очень сочной и мягкой и сложно представить шашлык без него. Безусловно каждый может выбрать любой соус по вкусу, но лучше всего – его еще и приготовить самостоятельно, тогда вы точно будете уверены в его безопасности.

Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом универсального соуса, который идеально подойдет ко многим блюдам и приготовите вы его за 10 минут.

Как приготовить вкусный соус к мясу

"Соус на сковородке"

Суть этого соуса в том, что его нужно готовить в той сковороде, где готовилось мясо.

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Ингредиенты:

  • Оливковое масло – 4 ст. л.

  • Средняя луковица – 1 шт.

  • Измельченный чеснок – 3 зуб.

  • Мука – 3 ст. л.

  • Лавровый лист – 1 шт.

  • Куриный или овощной бульон – 3 стакана

  • Сливочное масло – 1,5 ч. л.

  • Белое вино – 1/2 стакана

Способ приготовления:

  1. На горячую сковороду после жарки мяса добавьте оливковое масло, сбавьте огонь и перемешайте, добавьте муку и измельченный чеснок.

  2. Во вторую также налейте масло, добавьте измельченный лук, перемешайте и хорошо обжарьте и переложите в первую сковороду.

  3. Все хорошо перемешайте и добавьте бульон, вино и перемешайте, накройте крышкой и готовьте еще 5 минут.

  4. В самом конце добавьте растопленное сливочное масло, добавьте специи.

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