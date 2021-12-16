Наилучший способ засолки красной рыбы: рецепт от Владимира Ярославского

Рыба – очень ценный, вкусный и полезный продукт, в котором много витамина D, минералов, а самое главное Омега-3 жирных кислот. Стоит отметить, что рыба является одним из важнейших источников высоконасыщенного белка. Ее можно готовить совершенно по-разному: запекать, солить, жарить, тушить, варить.

Кулинар, судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом засолки вкусной красной рыбы, для приготовления которой вы потратите минимум усилий, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Ингредиенты:

Рыба – 1,2 кг

Соль морская – 2 ст. л.

Перец черный молотый – щепотка

Оливковое масло – 1 ст. л. ​​​​​​​

Цедра лимона – 1 ст. л.

Сахар – 1 ст. л. ​​​​​​​

Виски или Бренди/Джин – 2 ст. л.

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите рыбу от кожи и удалите кости.

2. Смешайте сахар и соль, хорошо посыпьте рыбу с двух сторон.

3. Натрите цедру лайма.

4. Сбрызните рыбу оливковым маслом и натрите цедрой, а сверху посыпьте перцем и полейте алкоголем.

5. Можно добавить чабрец и розмарин, а также любую зелень по вкусу.

6. Накройте пленкой и поставьте в холодильник на ночь.

7. После достаньте готовую рыбу и хорошо протрите полотенцем, так вся лишняя соль удалится.

8. Заверните рыбу в пленку и дайте постоять несколько часов.

"Хранить засоленную рыбу можно 7 дней в холодильнике, хорошо замотанной пленкой или в плотном контейнере, засол из свежей рыбы можно заморозить", – отметил кулинар.

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