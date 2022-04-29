Налистники – это очень простое и универсальное блюдо. Их можно приготовить с разнообразными начинками, начиная от творога, заканчивая грибами, рыбой и фаршем. Учитывая это, налистники будут всегда уместны как на ежедневном, так и праздничном столе.

Популярный шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) на своей странице в Instagram поделился рецептом налистников с рыбой.

Ингредиенты:

Блинчики:

молоко – 500 мл

мука – 190 г

сахар – 35 г

яйца – 1 шт

соль – щепотка

растительное масло – 25 мл

сливочное масло – 25 г

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Начинка рыбная:

минтай – 500 г

лук – 150 г

шампиньоны – 200 г

сливки – 100-150 г

соль, перец

мука

масло

Способ приготовления:

1. Приготовление блинов. К части молока добавить яйцо, сахар, соль, муку. Перемешать до однородности.

2. Добавить в массу остальное молоко.

3. Отдельно растопить сливочное и растительное масло. Налить в тесто и перемешать.

4. Рыбная начинка. Разморозить рыбу.

5. Измельчить лук, порезать шампиньоны.

6. Обжарить лук до мягкости, после чего добавить шампиньоны.

7. Рыбу порезать кубиками. Протушить вместе с грибами.

8. Добавить соус на основе жареной муки и масла, соль, перец и сливки. Довести до густоты.

9. Завернуть начинку в блины. Выложить в форму, смазанную маслом. Сверху можно положить сливочное масло и налить сливки.

10. Запечь в духовке.

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