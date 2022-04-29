Налистники с соленой рыбной начинкой по рецепту Владимира Ярославского
Налистники – это очень простое и универсальное блюдо. Их можно приготовить с разнообразными начинками, начиная от творога, заканчивая грибами, рыбой и фаршем. Учитывая это, налистники будут всегда уместны как на ежедневном, так и праздничном столе.
Популярный шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) на своей странице в Instagram поделился рецептом налистников с рыбой.
Ингредиенты:
Блинчики:
молоко – 500 мл
мука – 190 г
сахар – 35 г
яйца – 1 шт
соль – щепотка
растительное масло – 25 мл
сливочное масло – 25 г
Начинка рыбная:
минтай – 500 г
лук – 150 г
шампиньоны – 200 г
сливки – 100-150 г
соль, перец
мука
масло
Способ приготовления:
1. Приготовление блинов. К части молока добавить яйцо, сахар, соль, муку. Перемешать до однородности.
2. Добавить в массу остальное молоко.
3. Отдельно растопить сливочное и растительное масло. Налить в тесто и перемешать.
4. Рыбная начинка. Разморозить рыбу.
5. Измельчить лук, порезать шампиньоны.
6. Обжарить лук до мягкости, после чего добавить шампиньоны.
7. Рыбу порезать кубиками. Протушить вместе с грибами.
8. Добавить соус на основе жареной муки и масла, соль, перец и сливки. Довести до густоты.
9. Завернуть начинку в блины. Выложить в форму, смазанную маслом. Сверху можно положить сливочное масло и налить сливки.
10. Запечь в духовке.
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