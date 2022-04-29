Налистники с соленой рыбной начинкой по рецепту Владимира Ярославского

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Налистники с соленой рыбной начинкой по рецепту Владимира Ярославского

Налистники – это очень простое и универсальное блюдо. Их можно приготовить с разнообразными начинками, начиная от творога, заканчивая грибами, рыбой и фаршем. Учитывая это, налистники будут всегда уместны как на ежедневном, так и праздничном столе.

Популярный шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) на своей странице в Instagram поделился рецептом налистников с рыбой.

Рецепт налистников с рыбой

Ингредиенты:

Блинчики:

  • молоко – 500 мл

  • мука – 190 г

  • сахар – 35 г

  • яйца – 1 шт

  • соль – щепотка

  • растительное масло – 25 мл

  • сливочное масло – 25 г

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Налистники с солеными начинками

Начинка рыбная:

  • минтай – 500 г

  • лук – 150 г

  • шампиньоны – 200 г

  • сливки – 100-150 г

  • соль, перец

  • мука

  • масло

Способ приготовления:

1. Приготовление блинов. К части молока добавить яйцо, сахар, соль, муку. Перемешать до однородности.

Тесто на молоке для тонких блинов

2. Добавить в массу остальное молоко.

3. Отдельно растопить сливочное и растительное масло. Налить в тесто и перемешать.

4. Рыбная начинка. Разморозить рыбу.

Блинчики на молоке

5. Измельчить лук, порезать шампиньоны.

6. Обжарить лук до мягкости, после чего добавить шампиньоны.

7. Рыбу порезать кубиками. Протушить вместе с грибами.

Рыбная начинка для блинчиков

8. Добавить соус на основе жареной муки и масла, соль, перец и сливки. Довести до густоты.

9. Завернуть начинку в блины. Выложить в форму, смазанную маслом. Сверху можно положить сливочное масло и налить сливки.

Налистники в духовке

10. Запечь в духовке.

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