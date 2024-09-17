Намазка из баклажанов

Намазки можно готовить из разных продуктов – овощей, рыбных консерв, а также сыра и яиц. А также из запеченных овощей получаются очень вкусные, полезные и бюджетные намазки.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, простой в приготовлении намазки из баклажанов, с орешками и специями.

Ингредиенты:

Баклажан – 1 шт.

Перец – 1 шт.

Чеснок – 1 головка

Петрушка – пучок

Специи

Масло горчицы

Орешки

Способ приготовления:

1. Баклажаны наколите вилкой, положите вместе с перцем и чесноком в форму, полейте маслом и запеките.

2. Снимите кожуру, переложите в блендер, добавьте петрушку и перебейте до однородности.

3. Выложите массу на блюдо, присыпьте орешками и можно есть!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: