Намазка из баклажанов: как быстро приготовить вкусную закуску

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Намазка из баклажанов: как быстро приготовить вкусную закуску

Намазки можно готовить из разных продуктов – овощей, рыбных консерв, а также сыра и яиц. А также из запеченных овощей получаются очень вкусные, полезные и бюджетные намазки.

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Намазка из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, простой в приготовлении намазки из баклажанов, с орешками и специями.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Баклажан – 1 шт.
  • Перец – 1 шт.
  • Чеснок – 1 головка
  • Петрушка – пучок
  • Специи
  • Масло горчицы
  • Орешки

Способ приготовления:

1. Баклажаны наколите вилкой, положите вместе с перцем и чесноком в форму, полейте маслом и запеките.

Запеченный баклажан

2. Снимите кожуру, переложите в блендер, добавьте петрушку и перебейте до однородности.

Приготовление закуски

3. Выложите массу на блюдо, присыпьте орешками и можно есть!

Готовая закуска

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