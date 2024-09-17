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Намазка из баклажанов: как быстро приготовить вкусную закуску
Намазки можно готовить из разных продуктов – овощей, рыбных консерв, а также сыра и яиц. А также из запеченных овощей получаются очень вкусные, полезные и бюджетные намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, простой в приготовлении намазки из баклажанов, с орешками и специями.
Ингредиенты:
- Баклажан – 1 шт.
- Перец – 1 шт.
- Чеснок – 1 головка
- Петрушка – пучок
- Специи
- Масло горчицы
- Орешки
Способ приготовления:
1. Баклажаны наколите вилкой, положите вместе с перцем и чесноком в форму, полейте маслом и запеките.
2. Снимите кожуру, переложите в блендер, добавьте петрушку и перебейте до однородности.
3. Выложите массу на блюдо, присыпьте орешками и можно есть!
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